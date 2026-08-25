Francia - Ligue 1 2026-2027

Lille vs PSG: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Ligue 1

Palpitamos la previa del choque entre Lille y PSG. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

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Martes, 25 de agosto de 2026 a las 03:42 pm
Lille vs PSG: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Ligue 1
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El cotejo entre Lille y PSG, por la fecha 2 de la Ligue 1, se jugará el próximo viernes 28 de agosto, a partir de las 14:45 horas, en el estadio Stade Pierre-Mauroy.

Así llegan Lille y PSG

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Lille en partidos de la Ligue 1

Lille logró un triunfo por 2-0 ante Angers.

Últimos resultados de PSG en partidos de la Ligue 1

PSG viene de empatar 2-2 ante Stade Rennes..

Con 4 victorias y 1 empate en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 16 de enero, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y fue PSG quien ganó 3 a 0.

El local está en el cuarto puesto y alcanzó 3 puntos (1 PG), mientras que el visitante ha logrado 1 unidad y está en el séptimo lugar en el campeonato (1 PE).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Olympique de Marsella 3 1 1 0 0 4
2
Lens 3 1 1 0 0 3
3
Olympique Lyon 3 1 1 0 0 2
4
Lille 3 1 1 0 0 2
7
PSG 1 1 0 1 0 0
DataFactory
Fechas y rivales de Lille en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 3: vs Toulouse: 3 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Troyes: 13 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Nice: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Le Havre AC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de PSG en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 3: vs Mónaco: 4 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Stade Brestois: 13 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Le Mans: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar
Horario Lille y PSG, según país
  • Argentina: 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas

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