CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Liga de Quito vs Mirassol: previa, horario y cómo llegan para la llave 5 de la Copa Libertadores

Palpitamos la previa del choque entre Liga de Quito y Mirassol. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

Por

MeridianoBet
Lunes, 17 de agosto de 2026 a las 02:40 pm
Liga de Quito vs Mirassol: previa, horario y cómo llegan para la llave 5 de la Copa Libertadores
Suscríbete a nuestros canales

LDU Quito y Mirassol igualaron 1-1 en el partido de ida y definirán este jueves 20 de agosto, en la Casa Blanca, quién pasará a Cuartos de Final de la Copa Libertadores. El cotejo comenzará a las 18:00 horas.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 13 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

Los resultados de Liga de Quito en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Always Ready 0 vs Liga de Quito 1 (7 de abril)
  • Fase de Grupos: Liga de Quito 2 vs Mirassol 0 (14 de abril)
  • Fase de Grupos: Lanús 1 vs Liga de Quito 0 (28 de abril)
  • Fase de Grupos: Mirassol 2 vs Liga de Quito 0 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Liga de Quito 2 vs Lanús 0 (20 de mayo)
  • Fase de Grupos: Liga de Quito 3 vs Always Ready 2 (26 de mayo)
  • Octavos de Final: Mirassol 1 vs Liga de Quito 1 (13 de agosto)
Los resultados de Mirassol en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Mirassol 1 vs Lanús 0 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Liga de Quito 2 vs Mirassol 0 (14 de abril)
  • Fase de Grupos: Mirassol 2 vs Always Ready 0 (29 de abril)
  • Fase de Grupos: Mirassol 2 vs Liga de Quito 0 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Always Ready 1 vs Mirassol 2 (19 de mayo)
  • Fase de Grupos: Lanús 1 vs Mirassol 0 (26 de mayo)
  • Octavos de Final: Mirassol 1 vs Liga de Quito 1 (13 de agosto)
Horario Liga de Quito y Mirassol, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.

Tag de notas

  • Zona Apuestas

    • Las más leídas

    Tag de notas

    • Zona Apuestas

      • Últimas noticias

      BEISBOL

      FARÁNDULA

      HIPISMO

      TEMAS DE HOY:
      VE
      Escoge tu edición de meridiano.net favorita
      VE (Venezuela)
      US (USA)

      ¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

      ¿Quiere recibir notificaciones de alertas?