España - LALIGA 2025 - 2026

Levante vs Sevilla: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la Liga

La previa del choque de Levante ante Sevilla, a disputarse en el estadio Ciutat de València el jueves 23 de abril desde las 13:00 horas.

Por

MeridianoBet
Lunes, 20 de abril de 2026 a las 01:23 pm
Levante vs Sevilla: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la Liga
Suscríbete a nuestros canales

Levante recibirá a Sevilla, en el marco de la fecha 33 de la Liga, el próximo jueves 23 de abril a partir de las 13:00 horas, en el estadio Ciutat de València.

Así llegan Levante y Sevilla

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

Levante viene de vencer a Getafe con un marcador de 1-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 1 derrota y 2 empates), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 6 goles en contra y pudo convertir 7.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla viene de derrotar a Atlético de Madrid con un marcador 2 a 1. En los últimos 4 partidos, resultó perdedor en 3 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 5 goles y le han convertido 10 en su arco.

 

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 1 vez ganó el local y 4 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 4 de enero, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y el marcador favoreció a Levante con un marcador de 0-3.

El local se ubica en el décimo noveno puesto con 29 puntos (7 PG - 8 PE - 16 PP), mientras que el visitante tiene 34 unidades y se coloca en décimo sexto lugar de la tabla (9 PG - 7 PE - 15 PP).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Barcelona 79 31 26 1 4 54
2
Real Madrid 70 31 22 4 5 36
3
Villarreal 61 31 19 4 8 20
16
Sevilla 34 31 9 7 15 -12
19
Levante 29 31 7 8 16 -15
DataFactory

 

Fechas y rivales de Levante en los próximos partidos de la Liga

 

  • Fecha 32: vs Espanyol: 27 de abril - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 34: vs Villarreal: 2 de mayo - 09:00 (hora Argentina)
  • Fecha 35: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 36: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 37: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Sevilla en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 32: vs Osasuna: 26 de abril - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 34: vs Real Sociedad: 4 de mayo - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 35: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 36: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 37: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
Horario Levante y Sevilla, según país
  • Argentina: 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Yordan Álvarez Hipismo La Rinconada Carreras
Lunes 20 de Abril de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?