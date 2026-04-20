Levante vs Sevilla: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la Liga

Levante recibirá a Sevilla, en el marco de la fecha 33 de la Liga, el próximo jueves 23 de abril a partir de las 13:00 horas, en el estadio Ciutat de València.
Así llegan Levante y Sevilla
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga
Levante viene de vencer a Getafe con un marcador de 1-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 1 derrota y 2 empates), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 6 goles en contra y pudo convertir 7.
Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga
Sevilla viene de derrotar a Atlético de Madrid con un marcador 2 a 1. En los últimos 4 partidos, resultó perdedor en 3 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 5 goles y le han convertido 10 en su arco.
En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 1 vez ganó el local y 4 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 4 de enero, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y el marcador favoreció a Levante con un marcador de 0-3.
El local se ubica en el décimo noveno puesto con 29 puntos (7 PG - 8 PE - 16 PP), mientras que el visitante tiene 34 unidades y se coloca en décimo sexto lugar de la tabla (9 PG - 7 PE - 15 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|79
|31
|26
|1
|4
|54
|2
|Real Madrid
|70
|31
|22
|4
|5
|36
|3
|Villarreal
|61
|31
|19
|4
|8
|20
|16
|Sevilla
|34
|31
|9
|7
|15
|-12
|19
|Levante
|29
|31
|7
|8
|16
|-15
Fechas y rivales de Levante en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 32: vs Espanyol: 27 de abril - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 34: vs Villarreal: 2 de mayo - 09:00 (hora Argentina)
- Fecha 35: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 37: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Sevilla en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 32: vs Osasuna: 26 de abril - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 34: vs Real Sociedad: 4 de mayo - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 35: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 37: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
Horario Levante y Sevilla, según país
- Argentina: 14:00 horas
- Colombia y Perú: 12:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas