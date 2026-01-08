Levante vs Espanyol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 19 de la Liga

Suscríbete a nuestros canales

Por la fecha 19 de la Liga, Espanyol y Levante se enfrentan el domingo 11 de enero desde las 11:15 horas, en el estadio Ciutat de València.

Así llegan Levante y Espanyol

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

Levante viene de ganar en su encuentro anterior a Sevilla con un marcador de 3-0. Después de caer en 2 ocasiones y empatar 2 juegos, llega a esta jornada con 5 goles encajados frente a 4 a favor.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol llega a este partido con una derrota por 0 a 2 ante Barcelona. Acumula 4 encuentros consecutivos sin perder y perdió su racha victoriosa en su último juego, con 5 goles marcados y 3 recibidos.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 2 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 12 de marzo, en el torneo España - LaLiga Santander 2021-2022, y fue un empate por 1 a 1.

El anfitrión está en el décimo noveno puesto con 13 puntos (3 PG - 4 PE - 10 PP), mientras que la visita acumula 33 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (10 PG - 3 PE - 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 49 19 16 1 2 33 2 Real Madrid 45 19 14 3 2 24 3 Villarreal 38 17 12 2 3 18 5 Espanyol 33 18 10 3 5 3 19 Levante 13 17 3 4 10 -9

Fechas y rivales de Levante en los próximos partidos de la Liga

Fecha 19: vs Espanyol: 11 de enero - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 20: vs Real Madrid: 17 de enero - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Elche: 23 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de la Liga

Fecha 20: vs Girona: 16 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 21: vs Valencia: 24 de enero - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 22: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Horario Levante y Espanyol, según país

Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas

Colombia y Perú: 10:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas

Venezuela: 11:15 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.