España - LALIGA 2025 - 2026

Levante vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga

Todo lo que tienes que saber en la previa de Levante vs Elche. El duelo, a disputarse en el estadio Ciutat de València el viernes 23 de enero, comenzará a las 16:00 horas.

Por

MeridianoBet
Martes, 20 de enero de 2026 a las 07:41 am
Levante vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 21 de la Liga
Suscríbete a nuestros canales

Levante recibe el próximo viernes 23 de enero a Elche por la fecha 21 de la Liga, a partir de las 16:00 horas en el estadio Ciutat de València.

Así llegan Levante y Elche

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

Levante cayó 0 a 2 ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos y empatado 3. Durante esos cotejos, convirtió 5 goles a sus oponentes y le han marcado 4 en su portería .

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

En la fecha anterior, Elche logró empatar 2-2 ante Sevilla. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate. Pudo convertir 9 goles y sus rivales lograron anotar 9 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 2 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 29 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Elche fue el ganador por 2 a 0.

El local está en el décimo noveno puesto con 14 puntos (3 PG - 5 PE - 11 PP), mientras que el visitante llegó a 24 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo (5 PG - 9 PE - 6 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
Barcelona4920161332
2
Real Madrid4820153226
3
Villarreal4119132418
8
Elche24205961
19
Levante14193511-11
DataFactory

Fechas y rivales de Levante en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 21: vs Elche: 23 de enero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 22: vs Atlético de Madrid: 31 de enero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Elche en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 22: vs Barcelona: 31 de enero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 23: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 25: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 26: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
Horario Levante y Elche, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.

Tag de notas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo Caballos La Rinconada Carreras
Martes 20 de Enero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)