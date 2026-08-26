España - LALIGA 2026 - 2027

Levante vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de La Liga

Todos los detalles de la previa del partido entre Levante y Betis, que se jugará el sábado 29 de agosto desde las 11:00 horas en el estadio Ciutat de València.

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Miércoles, 26 de agosto de 2026 a las 03:30 pm
Levante vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de La Liga
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Betis y Levante se enfrentarán en el estadio Ciutat de València el próximo sábado 29 de agosto desde las 11:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 3 de La Liga.

Así llegan Levante y Betis

La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo

Últimos resultados de Levante en partidos de La Liga

Levante igualó 0-0 frente a Osasuna.

Últimos resultados de Betis en partidos de La Liga

Betis viene de un triunfo 1 a 0 frente a Real Sociedad.

De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 4 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 23 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Betis se llevó la victoria por 2 a 1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo séptimo puesto y tiene 1 punto (1 PE - 1 PP), mientras que la visita sumó 6 unidades y está en el segundo lugar en el torneo (2 PG).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Sevilla 6 2 2 0 0 3
2
Betis 6 2 2 0 0 2
3
Alavés 4 2 1 1 0 3
4
Atlético de Madrid 4 2 1 1 0 2
17
Levante 1 2 0 1 1 -3
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Fechas y rivales de Levante en los próximos partidos de La Liga
  • Fecha 4: vs Málaga: 6 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Betis en los próximos partidos de La Liga
  • Fecha 4: vs Real Madrid: 4 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Deportivo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
Horario Levante y Betis, según país
  • Argentina: 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 11:00 horas

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