Levante vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de La Liga

Betis y Levante se enfrentarán en el estadio Ciutat de València el próximo sábado 29 de agosto desde las 11:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 3 de La Liga.
Así llegan Levante y Betis
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
Últimos resultados de Levante en partidos de La Liga
Levante igualó 0-0 frente a Osasuna.
Últimos resultados de Betis en partidos de La Liga
Betis viene de un triunfo 1 a 0 frente a Real Sociedad.
De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 4 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 23 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Betis se llevó la victoria por 2 a 1.
El dueño de casa se encuentra en el décimo séptimo puesto y tiene 1 punto (1 PE - 1 PP), mientras que la visita sumó 6 unidades y está en el segundo lugar en el torneo (2 PG).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Sevilla
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|2
|Betis
|6
|2
|2
|0
|0
|2
|3
|Alavés
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|4
|Atlético de Madrid
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|17
|Levante
|1
|2
|0
|1
|1
|-3
Fechas y rivales de Levante en los próximos partidos de La Liga
- Fecha 4: vs Málaga: 6 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Betis en los próximos partidos de La Liga
- Fecha 4: vs Real Madrid: 4 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Deportivo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
Horario Levante y Betis, según país
- Argentina: 12:00 horas
- Colombia y Perú: 10:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 11:00 horas