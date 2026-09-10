Levante vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de La Liga

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El duelo correspondiente a la fecha 5 de La Liga se jugará el próximo domingo 13 de septiembre a las 10:15 horas.

Así llegan Levante y Barcelona

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Levante en partidos de La Liga

Levante consiguió sólo un punto en su último partido frente a Málaga, tras igualar 0-0. En las 3 jornadas anteriores, triunfó en 1 ocasión, 1 terminó igualado y fue derrotado en 1 oportunidad. Acumuló una cifra de 5 goles en contra y marcó 5 en el arco rival.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de La Liga

Barcelona llega con envión anímico tras vencer por 5 a 0 a Valencia. Lleva 3 partidos sin ser derrotado, con un balance de 17 tantos marcados frente a 2 encajados durante esos encuentros.

Si hablamos de la condición de local/visitante, los equipos muestran resultados similares. Levante ha mantenido una racha impresionante en el estadio Ciutat de València, ya que hasta el momento no ha sufrido ninguna derrota como local en el torneo. Barcelona se ha impuesto con contundencia en todos sus partidos como visitante en la competencia.

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 4 victorias mientras que el otro encuentro fue empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 22 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Barcelona resultó vencedor por 3 a 0.

El local está en el décimo primer puesto con 5 puntos (1 PG - 2 PE - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 12 unidades y busca una victoria para mantenerse en lo más alto de la tabla (4 PG).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 12 4 4 0 0 15 2 Alavés 10 4 3 1 0 7 3 Real Madrid 9 4 3 0 1 7 4 Betis 9 4 3 0 1 0 11 Levante 5 4 1 2 1 0

Fechas y rivales de Levante en los próximos partidos de La Liga

Fecha 6: vs Athletic Bilbao: 16 de septiembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Villarreal: 20 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Deportivo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de La Liga

Fecha 6: vs Racing Santander: 16 de septiembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Sevilla: 19 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Horario Levante y Barcelona, según país

Argentina y Chile (Santiago): 11:15 horas

Colombia y Perú: 09:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:15 horas

Venezuela: 10:15 horas

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