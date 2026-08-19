Francia - Ligue 1 2026-2027

Lens vs Auxerre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Ligue 1

Toda la previa del duelo entre Lens y Auxerre. El partido se jugará en el estadio Stade Bollaert-Delelis el sábado 22 de agosto a las 11:15 horas. Será arbitrado por Mathieu Vernice.

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Miércoles, 19 de agosto de 2026 a las 02:10 pm
Lens vs Auxerre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Ligue 1
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Lens y Auxerre se enfrentarán el próximo sábado 22 de agosto en la primera fecha del campeonato de la Ligue 1, desde las 11:15 horas. El encuentro tendrá lugar en el estadio Stade Bollaert-Delelis.

El conjunto local logró acumular 3 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 17 de enero, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y terminó con un marcador 1-0 a favor de Lens.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Mathieu Vernice.

Fechas y rivales de Lens en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 2: vs RC Strasbourg: 29 de agosto - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Lorient: 5 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Le Mans: 13 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Mónaco: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Auxerre en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 2: vs Angers: 29 de agosto - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 4: vs Nice: 12 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Stade Rennes: Fecha y horario a confirmar
Horario Lens y Auxerre, según país
  • Argentina: 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 11:15 horas

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