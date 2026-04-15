Leeds United vs Wolverhampton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la Premier League

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El próximo sábado 18 de abril, a partir de las 10:00 horas, Wolverhampton visita a Leeds United en el estadio Elland Road, por el duelo correspondiente a la fecha 33 de la Premier League.

Así llegan Leeds United y Wolverhampton

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United ganó su último duelo ante Manchester United por 2 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 3 goles en contra y 2 a favor.

Últimos resultados de Wolverhampton en partidos de la Premier League

Wolverhampton llega a este encuentro tras perder 0 a 4 ante West Ham United. En los últimos enfrentamientos, tuvo 2 victorias, igualó 1 vez y ha perdido en 1 ocasión. Con 6 goles a favor, ha recibido 8 en contra.

En los últimos 5 choques hubo 4 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computó 1 empate. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 20 de septiembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Leeds United se quedó con la victoria por 1 a 3.

El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 36 puntos (8 PG - 12 PE - 12 PP), mientras que la visita acumula 17 unidades y se ubica en vigésimo lugar en el campeonato (3 PG - 8 PE - 21 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Tim Robinson.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 70 32 21 7 4 38 2 Manchester City 64 31 19 7 5 35 3 Manchester United 55 32 15 10 7 12 15 Leeds United 36 32 8 12 12 -10 20 Wolverhampton 17 32 3 8 21 -34

Fechas y rivales de Leeds United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 34: vs Bournemouth: 22 de abril - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 35: vs Burnley: 1 de mayo - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 36: vs Tottenham: 11 de mayo - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 37: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Wolverhampton en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 34: vs Tottenham: 25 de abril - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 35: vs Sunderland: 2 de mayo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 36: vs Brighton and Hove: 9 de mayo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 37: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar

Horario Leeds United y Wolverhampton, según país

Argentina: 11:00 horas

Colombia y Perú: 09:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 10:00 horas

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