Leeds United vs Crystal Palace: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Premier League

Leeds United recibe el próximo domingo 20 de septiembre a Crystal Palace por la fecha 5 de la Premier League, a partir de las 09:00 horas en el estadio Elland Road.

Así llegan Leeds United y Crystal Palace

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Ipswich Town.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United sacó un triunfo frente a Newcastle United, con un marcador 4-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 1 partido ganado y 2 empatados, con una cifra de 3 goles en contra y registró 7 a favor.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

Crystal Palace llega a este encuentro con una derrota ante Ipswich Town por 2 a 3. Con resultados irregulares en las 3 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 6 goles y recibieron 11.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 2 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 15 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminaron igualando en 0.

El local está en el tercer puesto con 8 puntos (2 PG - 2 PE), mientras que el visitante llegó a 3 unidades y se coloca en el décimo sexto lugar en el torneo (1 PG - 3 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Adam Herczeg.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 12 4 4 0 0 7 2 Manchester City 12 4 4 0 0 6 3 Leeds United 8 4 2 2 0 4 4 Hull City 8 4 2 2 0 3 16 Crystal Palace 3 4 1 0 3 -5

Fechas y rivales de Leeds United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 6: vs Arsenal: 10 de octubre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Manchester United: 18 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Sunderland: 25 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Bournemouth: 31 de octubre - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Crystal Palace en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 6: vs Nottingham Forest: 11 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Brighton and Hove: 18 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Newcastle United: 25 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Tottenham: 31 de octubre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar

Horario Leeds United y Crystal Palace, según país

Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas

Colombia y Perú: 08:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas

Venezuela: 09:00 horas

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