Inglaterra - Premier League 2026-2027

Leeds United vs Crystal Palace: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Premier League

Todo lo que tienes que saber en la previa de Leeds United vs Crystal Palace. El duelo, a disputarse en el estadio Elland Road el domingo 20 de septiembre, comenzará a las 09:00 horas y será dirigido por Adam Herczeg.

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Jueves, 17 de septiembre de 2026 a las 03:34 pm
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Leeds United vs Crystal Palace: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Premier League

Leeds United recibe el próximo domingo 20 de septiembre a Crystal Palace por la fecha 5 de la Premier League, a partir de las 09:00 horas en el estadio Elland Road.

Así llegan Leeds United y Crystal Palace

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Ipswich Town.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United sacó un triunfo frente a Newcastle United, con un marcador 4-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 1 partido ganado y 2 empatados, con una cifra de 3 goles en contra y registró 7 a favor.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

Crystal Palace llega a este encuentro con una derrota ante Ipswich Town por 2 a 3. Con resultados irregulares en las 3 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 6 goles y recibieron 11.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 2 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 15 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminaron igualando en 0.

El local está en el tercer puesto con 8 puntos (2 PG - 2 PE), mientras que el visitante llegó a 3 unidades y se coloca en el décimo sexto lugar en el torneo (1 PG - 3 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Adam Herczeg.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Arsenal 12 4 4 0 0 7
2
Manchester City 12 4 4 0 0 6
3
Leeds United 8 4 2 2 0 4
4
Hull City 8 4 2 2 0 3
16
Crystal Palace 3 4 1 0 3 -5
DataFactory
Fechas y rivales de Leeds United en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 6: vs Arsenal: 10 de octubre - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Manchester United: 18 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Sunderland: 25 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Bournemouth: 31 de octubre - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Crystal Palace en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 6: vs Nottingham Forest: 11 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Brighton and Hove: 18 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Newcastle United: 25 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Tottenham: 31 de octubre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar
Horario Leeds United y Crystal Palace, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

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