Lecce vs Monza: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4

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Por la fecha 4 , Monza y Lecce se enfrentan el domingo 13 de septiembre desde las 09:00 horas, en el estadio Comunale Via del Mare.

Así llegan Lecce y Monza

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Lecce en partidos

Lecce no pudo ante Cagliari en el Sardegna Arena. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 5 goles y logró anotar 2 a sus rivales.

Últimos resultados de Monza en partidos

En la fecha pasada, Monza finalizó con un empate 1-1 ante Parma..

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 2 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (3) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 16 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y fue un empate por 0 a 0.

El anfitrión está en el décimo cuarto puesto con 3 puntos (1 PG - 2 PP), mientras que la visita acumula 1 unidad y se ubica en décimo séptimo lugar en el campeonato (1 PE - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Roma 9 3 3 0 0 9 2 Inter 9 3 3 0 0 5 3 Lazio 9 3 3 0 0 3 14 Lecce 3 3 1 0 2 -3 17 Monza 1 3 0 1 2 -4

Fechas y rivales de Lecce en los próximos partidos

Fecha 5: vs Milan: 20 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Bologna: 11 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Udinese: 18 de octubre - 07:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Juventus: 25 de octubre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Frosinone: 29 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Monza en los próximos partidos

Fecha 5: vs Sassuolo: 18 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Lazio: 11 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Cagliari: 19 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Torino: 23 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Napoli: 28 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Horario Lecce y Monza, según país

Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas

Colombia y Perú: 08:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas

Venezuela: 09:00 horas

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