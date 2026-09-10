Lecce vs Monza: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4

Por la fecha 4 , Monza y Lecce se enfrentan el domingo 13 de septiembre desde las 09:00 horas, en el estadio Comunale Via del Mare.
Así llegan Lecce y Monza
Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.
Últimos resultados de Lecce en partidos
Lecce no pudo ante Cagliari en el Sardegna Arena. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 5 goles y logró anotar 2 a sus rivales.
Últimos resultados de Monza en partidos
En la fecha pasada, Monza finalizó con un empate 1-1 ante Parma..
El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 2 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (3) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 16 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y fue un empate por 0 a 0.
El anfitrión está en el décimo cuarto puesto con 3 puntos (1 PG - 2 PP), mientras que la visita acumula 1 unidad y se ubica en décimo séptimo lugar en el campeonato (1 PE - 2 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Roma
|9
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|Inter
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|3
|Lazio
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|14
|Lecce
|3
|3
|1
|0
|2
|-3
|17
|Monza
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
Fechas y rivales de Lecce en los próximos partidos
- Fecha 5: vs Milan: 20 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Bologna: 11 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Udinese: 18 de octubre - 07:30 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Juventus: 25 de octubre - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Frosinone: 29 de octubre - 16:45 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Monza en los próximos partidos
- Fecha 5: vs Sassuolo: 18 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Lazio: 11 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Cagliari: 19 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Torino: 23 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Napoli: 28 de octubre - 16:45 (hora Argentina)
Horario Lecce y Monza, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
- Colombia y Perú: 08:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
- Venezuela: 09:00 horas