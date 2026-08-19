Le Mans vs Stade Brestois: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Ligue 1

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En la primera jornada de la Ligue 1, Le Mans recibe a Stade Brestois el próximo sábado 22 de agosto. El cotejo se jugará desde las 14:45 horas en el estadio Marie Marvingt.

El árbitro designado para el encuentro es Aurélien Petit.

Fechas y rivales de Le Mans en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 2: vs Stade Rennes: 30 de agosto - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Nice: 5 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Lens: 13 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs PSG: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 2: vs Toulouse: 29 de agosto - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Le Havre AC: 5 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 4: vs PSG: 13 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Angers: Fecha y horario a confirmar

Horario Le Mans y Stade Brestois, según país

Argentina: 15:45 horas

Colombia y Perú: 13:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas

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