Le Mans vs Lorient: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Ligue 1

El próximo sábado 19 de septiembre, a partir de las 14:45 horas, Lorient enfrenta a Le Mans en el estadio Marie Marvingt, por el duelo correspondiente a la fecha 5 de la Ligue 1.

Así llegan Le Mans y Lorient

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Le Mans en partidos de la Ligue 1

Le Mans viene de empatar ante Lens por 2-2. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 2 empates y 1 derrota, con 8 goles marcados y 7 en el arco rival.

Últimos resultados de Lorient en partidos de la Ligue 1

El anterior partido jugado por Lorient acabó en empate por 2-2 ante Toulouse. Su campaña reciente registra resultados diversos: 1 victoria, 1 derrota y 1 empate. Convirtió 4 goles a sus rivales y le han encajado 4 tantos.

Le Mans aún no ganó como local y apenas ha logrado rescatar empates en las 2 jornadas de la presente temporada que ofició de anfritrión.

Los 2 últimos cotejos que jugaron en este campeonato terminaron siempre con victoria para la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 16 de enero, en el torneo Ligue 1 2009-2010, y Lorient se quedó con la victoria por 0 a 3.

El anfitrión está en el décimo cuarto puesto con 3 puntos (3 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 5 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (1 PG - 2 PE - 1 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Geoffrey Kubler.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Lille 10 4 3 1 0 5 2 Mónaco 10 4 3 1 0 4 3 Stade Rennes 10 4 3 1 0 3 8 Lorient 5 4 1 2 1 0 14 Le Mans 3 4 0 3 1 -1

Fechas y rivales de Le Mans en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 6: vs PSG: 10 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Toulouse: 16 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Auxerre: 25 de octubre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Troyes: 31 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Mónaco: 8 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Lorient en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 6: vs Paris FC: 10 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Mónaco: 18 de octubre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Angers: 25 de octubre - 13:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Stade Brestois: 31 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Le Havre AC: 8 de noviembre - 13:15 (hora Argentina)

Horario Le Mans y Lorient, según país

Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas

Colombia y Perú: 13:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas

Venezuela: 14:45 horas

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