Le Mans vs Lens: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Ligue 1

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El juego entre Le Mans y Lens se disputará el próximo domingo 13 de septiembre por la fecha 4 de la Ligue 1, a partir de las 11:15 horas.

Así llegan Le Mans y Lens

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 1, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Le Mans en partidos de la Ligue 1

En la fecha anterior, Le Mans se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Nice. Con 1 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 5 goles marcados y con 6 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Lens en partidos de la Ligue 1

Lens cayó 0 a 1 ante Lorient. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria y perdió en 1 oportunidad. Con 6 goles a favor, ha recibido 5 en contra.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 1 victoria y al conjunto visitante con 1 triunfo. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 6 de febrero, en el torneo Ligue 1 2009-2010, y Lens lo ganó por 2 a 1.

El local está en el décimo cuarto puesto y alcanzó 2 puntos (2 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el décimo lugar en el campeonato (1 PG - 2 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Hakim Ben El Hadj.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mónaco 9 3 3 0 0 4 2 Paris FC 7 3 2 1 0 4 3 Olympique Lyon 7 3 2 1 0 4 10 Lens 3 3 1 0 2 1 14 Le Mans 2 3 0 2 1 -1

Fechas y rivales de Le Mans en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 5: vs Lorient: 19 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs PSG: 10 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Troyes: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Lens en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 5: vs Mónaco: 18 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Olympique Lyon: 9 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Troyes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Lille: Fecha y horario a confirmar

Horario Le Mans y Lens, según país

Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas

Colombia y Perú: 10:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas

Venezuela: 11:15 horas

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