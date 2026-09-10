Le Mans vs Lens: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Ligue 1

El juego entre Le Mans y Lens se disputará el próximo domingo 13 de septiembre por la fecha 4 de la Ligue 1, a partir de las 11:15 horas.
Así llegan Le Mans y Lens
Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 1, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.
Últimos resultados de Le Mans en partidos de la Ligue 1
En la fecha anterior, Le Mans se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Nice. Con 1 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 5 goles marcados y con 6 en contra en esos partidos.
Últimos resultados de Lens en partidos de la Ligue 1
Lens cayó 0 a 1 ante Lorient. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria y perdió en 1 oportunidad. Con 6 goles a favor, ha recibido 5 en contra.
El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 1 victoria y al conjunto visitante con 1 triunfo. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 6 de febrero, en el torneo Ligue 1 2009-2010, y Lens lo ganó por 2 a 1.
El local está en el décimo cuarto puesto y alcanzó 2 puntos (2 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 3 unidades y está en el décimo lugar en el campeonato (1 PG - 2 PP).
El árbitro seleccionado para el encuentro será Hakim Ben El Hadj.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Mónaco
|9
|3
|3
|0
|0
|4
|2
|Paris FC
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|Olympique Lyon
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|10
|Lens
|3
|3
|1
|0
|2
|1
|14
|Le Mans
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
Fechas y rivales de Le Mans en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 5: vs Lorient: 19 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs PSG: 10 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Troyes: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Lens en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 5: vs Mónaco: 18 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Olympique Lyon: 9 de octubre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Troyes: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 9: vs Lille: Fecha y horario a confirmar
Horario Le Mans y Lens, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
- Colombia y Perú: 10:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
- Venezuela: 11:15 horas