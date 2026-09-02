Le Havre AC vs Stade Brestois: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Ligue 1

El cotejo entre Le Havre AC y Stade Brestois, por la fecha 3 de la Ligue 1, se jugará el próximo sábado 5 de septiembre, a partir de las 14:45 horas, en el estadio Stade Océane.
Así llegan Le Havre AC y Stade Brestois
Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.
Últimos resultados de Le Havre AC en partidos de la Ligue 1
Le Havre AC viene de un resultado igualado, 1-1, ante Olympique Lyon.
Últimos resultados de Stade Brestois en partidos de la Ligue 1
Stade Brestois viene de empatar 2-2 ante Toulouse..
Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 1 vez ganó el local y 4 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 8 de marzo, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y fue Stade Brestois quien ganó 2 a 0.
El local está en el décimo cuarto puesto y alcanzó 1 punto (1 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 2 unidades y está en el décimo segundo lugar en el campeonato (2 PE).
Marc Bollengier es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Mónaco
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|2
|Paris FC
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|3
|Lille
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|12
|Stade Brestois
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|14
|Le Havre AC
|1
|2
|0
|1
|1
|-1
Fechas y rivales de Le Havre AC en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 4: vs Angers: 12 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Toulouse: 19 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Lille: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 4: vs PSG: 13 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Auxerre: 20 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Angers: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Lille: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Nice: Fecha y horario a confirmar
Horario Le Havre AC y Stade Brestois, según país
- Argentina: 15:45 horas
- Colombia y Perú: 13:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas