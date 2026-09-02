Le Havre AC vs Stade Brestois: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Ligue 1

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El cotejo entre Le Havre AC y Stade Brestois, por la fecha 3 de la Ligue 1, se jugará el próximo sábado 5 de septiembre, a partir de las 14:45 horas, en el estadio Stade Océane.

Así llegan Le Havre AC y Stade Brestois

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Le Havre AC en partidos de la Ligue 1

Le Havre AC viene de un resultado igualado, 1-1, ante Olympique Lyon.

Últimos resultados de Stade Brestois en partidos de la Ligue 1

Stade Brestois viene de empatar 2-2 ante Toulouse..

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 1 vez ganó el local y 4 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 8 de marzo, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y fue Stade Brestois quien ganó 2 a 0.

El local está en el décimo cuarto puesto y alcanzó 1 punto (1 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 2 unidades y está en el décimo segundo lugar en el campeonato (2 PE).

Marc Bollengier es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mónaco 6 2 2 0 0 3 2 Paris FC 4 2 1 1 0 3 3 Lille 4 2 1 1 0 2 12 Stade Brestois 2 2 0 2 0 0 14 Le Havre AC 1 2 0 1 1 -1

Fechas y rivales de Le Havre AC en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 4: vs Angers: 12 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Toulouse: 19 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Lille: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Stade Brestois en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 4: vs PSG: 13 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Auxerre: 20 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Angers: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Lille: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Nice: Fecha y horario a confirmar

Horario Le Havre AC y Stade Brestois, según país

Argentina: 15:45 horas

Colombia y Perú: 13:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas

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