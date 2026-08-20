Francia - Ligue 1 2026-2027

Le Havre AC vs Mónaco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Ligue 1

La previa del choque de Le Havre AC ante Mónaco, a disputarse en el estadio Stade Océane el domingo 23 de agosto desde las 11:15 horas. El árbitro será Jérémie Pignard.

Por

MeridianoBet
Jueves, 20 de agosto de 2026 a las 03:35 pm
Le Havre AC vs Mónaco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Ligue 1
Suscríbete a nuestros canales

En la primera jornada de la Ligue 1, el duelo entre Le Havre AC y Mónaco se jugará el próximo domingo 23 de agosto, desde las 11:15 horas, en el estadio Stade Océane.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 2 veces). Empataron otros 3. Jugaron por última vez en esta competencia el 24 de enero, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y el partido finalizó con un empate a 0.

Jérémie Pignard será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Fechas y rivales de Le Havre AC en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 2: vs Olympique Lyon: 29 de agosto - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Stade Brestois: 5 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Angers: 12 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Lille: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Mónaco en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 2: vs Olympique de Marsella: 30 de agosto - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs PSG: 4 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs RC Strasbourg: 12 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Lens: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar
Horario Le Havre AC y Mónaco, según país
  • Argentina: 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 11:15 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.

Tag de notas

  • Zona Apuestas

    • Las más leídas

    Tag de notas

    • Zona Apuestas

      • Últimas noticias

      BEISBOL

      FARÁNDULA

      HIPISMO

      TEMAS DE HOY:
      VE
      Escoge tu edición de meridiano.net favorita
      VE (Venezuela)
      US (USA)

      ¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

      ¿Quiere recibir notificaciones de alertas?