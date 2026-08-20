Le Havre AC vs Mónaco: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Ligue 1

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En la primera jornada de la Ligue 1, el duelo entre Le Havre AC y Mónaco se jugará el próximo domingo 23 de agosto, desde las 11:15 horas, en el estadio Stade Océane.

Los juegos más recientes en este torneo se decantan por el equipo visitante (que ganó 2 veces). Empataron otros 3. Jugaron por última vez en esta competencia el 24 de enero, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y el partido finalizó con un empate a 0.

Jérémie Pignard será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Fechas y rivales de Le Havre AC en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 2: vs Olympique Lyon: 29 de agosto - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Stade Brestois: 5 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Angers: 12 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Lille: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Mónaco en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 2: vs Olympique de Marsella: 30 de agosto - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 3: vs PSG: 4 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 4: vs RC Strasbourg: 12 de septiembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Lens: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Toulouse: Fecha y horario a confirmar

Horario Le Havre AC y Mónaco, según país

Argentina: 12:15 horas

Colombia y Perú: 10:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 11:15 horas

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