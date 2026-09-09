Le Havre AC vs Angers: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Ligue 1

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El duelo entre Le Havre AC y Angers correspondiente a la fecha 4 se disputará en el estadio Stade Océane desde las 14:45 horas, el sábado 12 de septiembre.

Así llegan Le Havre AC y Angers

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Le Havre AC en partidos de la Ligue 1

Le Havre AC buscará la victoria luego de caer 1 a 2 frente a Stade Brestois. Suma 1 partido sin ganar y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 4 goles y ha marcado 2 a sus rivales.

Últimos resultados de Angers en partidos de la Ligue 1

A Angers no le alcanzó el marcador y perdió 1 a 2 ante Stade Rennes. Con un historial bastante irregular en los últimos 2 partidos disputados, 1 derrota y 1 victoria, tiene 4 goles a favor y ha recibido 5 en contra.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 18 de abril, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y terminó con un marcador 1-1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo sexto puesto y tiene 1 punto (1 PE - 2 PP), mientras que la visita sumó 3 unidades y está en el décimo segundo lugar en el torneo (1 PG - 2 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Ruddy Buquet.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Mónaco 9 3 3 0 0 4 2 Paris FC 7 3 2 1 0 4 3 Olympique Lyon 7 3 2 1 0 4 12 Angers 3 3 1 0 2 -1 16 Le Havre AC 1 3 0 1 2 -2

Fechas y rivales de Le Havre AC en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 5: vs Toulouse: 19 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Lille: 10 de octubre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs PSG: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Angers en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 5: vs Troyes: 19 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Stade Brestois: 10 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Lorient: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar

Horario Le Havre AC y Angers, según país

Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas

Colombia y Perú: 13:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas

Venezuela: 14:45 horas

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