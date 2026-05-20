Lazio vs Pisa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 38 de la Serie A

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Lazio recibe el próximo sábado 23 de mayo a Pisa por la fecha 38 de la Serie A, a partir de las 14:45 horas en el estadio Stadio Olimpico.

Así llegan Lazio y Pisa

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Lazio en partidos de la Serie A

Lazio cayó 0 a 2 ante Roma en el Stadio Olimpico. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 7 goles a sus oponentes y le han marcado 9 en su portería .

Últimos resultados de Pisa en partidos de la Serie A

Pisa llega a este encuentro con una derrota ante Napoli por 0 a 3. Necesita salir de su racha negativa porque tiene 4 partidos sin ganar. En estas jornadas previas, ha sumado un total de 11 goles en contra y 2 a favor.

El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 30 de octubre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminaron igualando en 0.

El local está en el noveno puesto con 51 puntos (13 PG - 12 PE - 12 PP), mientras que el visitante llegó a 18 unidades y se coloca en el vigésimo lugar en el torneo (2 PG - 12 PE - 23 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 86 37 27 5 5 54 2 Napoli 73 37 22 7 8 21 3 Milan 70 37 20 10 7 19 9 Lazio 51 37 13 12 12 0 20 Pisa 18 37 2 12 23 -44

Horario Lazio y Pisa, según país

Argentina: 15:45 horas

Colombia y Perú: 13:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas

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