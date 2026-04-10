La Rinconada se viste de gala con cuatro clásicos este domingo

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La emoción del hipismo nacional continúa este domingo 12 de abril de 2026 en el Hipódromo La Rinconada con la celebración de la reunión número 16. El programa presenta un total de 13 competencias, donde cuatro Clásicos prometen captar toda la atención, resaltando que uno de ellos formará parte del ciclo de las válidas.

El primer evento selectivo de la tarde será el XVIII Clásico “Manuel Fonseca Arroyal” (GIII), disputado en una distancia de 1.600 metros. En esta edición, medirán fuerzas yeguas nacionales e importadas de la talla de: Grand D’Oro (USA) (1), Brookline (USA) (2), Farolera (USA) (3), Grand Gala (USA) (4), Princess Warrior (5), Star Of God (USA) (6) y Madame Karina (7). De este lote, MeridianoBet recomienda fijar la mirada en la número 5.

Posteriormente, a las 03:05 p.m., entrarán en acción ejemplares nacionales e importados de 3 años en el XIX Clásico “Juan Vicente Tovar” (GIII). El análisis especializado de MeridianoBet le otorga el voto de confianza a Bunker (2) para apostar y cobrar con seguridad.

Para otra de las selectivas dominicales, sugerimos tomar en cuenta en la séptima carrera a Magicshadow (USA) (4), quien participará en la edición XV del Clásico “Federico Carmona Perera” (GII).

Finalmente, el XVII Clásico “Peggy Azqueta” (GII) cerrará el ciclo de grandes eventos, siendo la novena competencia de la tarde. Al ser la segunda válida, se presenta como una pieza clave para sellar el tradicional cuadro del 5y6 nacional. En esta prueba competirán yeguas nacionales e importadas de 4 y más años, figurando nombres como: Lady Monique (USA) (1), Tale of May (USA) (3), Brown Sugar (5) y Like a Star (Chi) (7). Para esta carrera, las opciones más sólidas según MeridianoBet son Nikitis (USA) (2) y Mother Carmen (8).

En MeridianoBet, te invitamos a jugar y sellar tus cuadros en la plataforma que cuenta con el respaldo de la marca de los especialistas en deporte. Aquí juegas, ganas y cobras seguro, disfrutando además del 5% de cashback en todo el hipismo nacional.

R: Valeria González