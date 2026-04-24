La Rinconada retoma la acción con jornada especial este sábado.

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Este sábado 25 de abril de 2026, el hipismo venezolano vivirá una jornada especial en el Hipódromo La Rinconada, organizada para compensar la suspensión de las competencias del pasado 19 de abril debido a ataques informáticos contra el INH.

Entre las competiciones más relevantes de la tarde nos encontramos al XV Clásico “Blondy” (Grado III) con yeguas nacionales e importadas de 4 y más años por una distancia de 2.100 metros, las cuales son Quality Princess (1), Marakovits (2), Hayes Bay (USA) (3), Piemontesa (4), Brawuaisa (5), Miss Paola (USA) (6), Fidanzata (7), Princesa Manuela (8) y Tiz Erin (USA) (9).

Para esta, que seria la octava carrera de la jornada, MeridianoBet pone a ganar a Quality Princess, Marakovits y Fidanzata.

Otra de las grandes carreras y la principal de la tarde que también se pospuso para este sábado, es el CV Clásico Internacional “Presidente de la República” (Grado I) donde competirán ocho ejemplares nacionales e importados de 4 años y más. Esta carrera tiene lugar como la novena del día.

Aquí se encontrarán Lured Away (USA) (1), Luigino (2), Rey Saturno (3), Preposition (USA) (4), Khoolzan (USA) (5), Toro Salvaje (USA) (6), Arcano (7) y Gran Yaco (USA) (8). Luego de analizar, MeridianoBet considera buenas opciones para apostar al 1 y 8.

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R: Valeria González