La Final de la Stanley Cup se traslada a Nevada: Vegas busca el liderato ante Hurricanes

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La espectacular definición de la Stanley Cup se traslada a territorio de Nevada en este 06 de junio. Tras dos compromisos repletos de dramatismo en Raleigh, la igualdad en la serie por el título de la NHL es absoluta (1-1), dejando un auténtico festival de 16 anotaciones combinadas (ocho para cada bando). Con el escenario nivelado, el tercer enfrentamiento en la fortaleza de los Vegas Golden Knights se perfila como el punto de inflexión definitivo para determinar quién tomará el control de la eliminatoria.

Vegas Golden Knights: A hacer respetar la localía con poder ofensivo

El conjunto dirigido por John Tortorella estuvo a punto de regresar a casa con una ventaja cómoda, pero cedió en la prórroga del segundo choque (4-3). A pesar del tropiezo, la escuadra de Las Vegas ha demostrado una regularidad pasmosa en ataque, facturando al menos tres goles en cada uno de los duelos de la gran final.

Alerta en la zaga: La principal preocupación se centra en la defensa debido a la situación de Brayden McNabb , quien sufrió un fuerte impacto en el rostro por un disparo de Nikolaj Ehlers y tuvo que ser hospitalizado; su disponibilidad es una incógnita.

Artillería encendida: El ataque sigue comandado por Mitch Marner, líder del club con 24 puntos, junto al gran momento de Brett Howden , quien viene de marcar un doblete y ya suma 13 goles en la postemporada.

Custodio en la red: El portero Carter Hart registra 13 triunfos en 18 salidas de playoffs, manteniendo un porcentaje de atajadas del 91.7%.

Carolina Hurricanes: Carácter inquebrantable en el tiempo extra

Por su parte, los Carolina Hurricanes arriban a patio ajeno con la tranquilidad de haber igualado las acciones gracias a un gol de Seth Jarvis en la prórroga del Juego 2. Con esa victoria, la franquicia ratificó su mística al encadenar seis triunfos consecutivos en tiempo suplementario durante la presente postemporada.

Nombres clave: El juvenil Logan Stankoven alcanzó su décimo gol en los playoffs, erigiéndose como el motor de la remontada en el tercer periodo del último choque.

Plantilla completa: A diferencia de su rival, el estratega Rod Brind'Amour cuenta con plantel pleno y sin nuevas bajas, consolidando la presencia de piezas clave como Ehlers y Aleksandr Nikishin.

Garantía bajo los tres palos: Frederik Andersen acumula 13 victorias en 15 apariciones, exhibiendo un promedio de apenas 1.72 goles permitidos por partido.

Tendencias y Análisis del Juego 3

Si bien los Hurricanes son un bloque compacto en defensa, los Golden Knights han descifrado su sistema con frecuencia, anotando entre cuatro y seis goles por encuentro desde la campaña regular ante Carolina. El factor de jugar en casa impulsará las líneas ofensivas de Marner, Eichel y Stone, quienes anotaron en cada uno de los tres periodos reglamentarios del compromiso previo.

Predicción de la Redacción de MeridianoBet

Tomando en cuenta la localía y la consistencia de las variantes en ataque del cuadro de Nevada frente a una zaga visitante que podría verse exigida, se proyecta que los dueños de casa mantendrán su alta efectividad frente a las redes.

Mercado recomendado: Total de goles: Más de 5.5 (Over).

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González