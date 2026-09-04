Juventus se enfrenta ante la visita Milan por la fecha 3

El juego entre Juventus y Milan se disputará el próximo domingo 6 de septiembre por la fecha 3 , a partir de las 14:45 horas en el Allianz Stadium.
Así llegan Juventus y Milan
Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.
Últimos resultados de Juventus en partidos
Juventus ganó por 2-0 el juego pasado ante Parma.
Últimos resultados de Milan en partidos
En la jornada anterior, Milan derrotó 2-0 a Venezia.
Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 1 triunfo, y 4 fueron empates. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 26 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y finalizó en un empate 0-0.
El local está en el cuarto puesto y alcanzó 6 puntos (2 PG), mientras que el visitante ha logrado 6 unidades y está en el tercer lugar en el campeonato (2 PG).
El árbitro seleccionado para el encuentro será Maurizio Mariani.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Roma
|6
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|Inter
|6
|2
|2
|0
|0
|4
|3
|Milan
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|4
|Juventus
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|5
|Atalanta
|6
|2
|2
|0
|0
|2
Fechas y rivales de Juventus en los próximos partidos
- Fecha 4: vs Sassuolo: 12 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Atalanta: 20 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Milan en los próximos partidos
- Fecha 4: vs Lazio: 13 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Lecce: 20 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
Horario Juventus y Milan, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas
- Colombia y Perú: 13:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
- Venezuela: 14:45 horas