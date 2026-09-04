Italia - Serie A 2026-2027

Juventus se enfrenta ante la visita Milan por la fecha 3

Juventus y Milan se enfrentan en el Allianz Stadium, con el arbitraje de Maurizio Mariani. El duelo se jugará el domingo 6 de septiembre desde las 14:45 horas.

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Viernes, 04 de septiembre de 2026 a las 03:14 pm
Juventus se enfrenta ante la visita Milan por la fecha 3
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El juego entre Juventus y Milan se disputará el próximo domingo 6 de septiembre por la fecha 3 , a partir de las 14:45 horas en el Allianz Stadium.

Así llegan Juventus y Milan

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Juventus en partidos

Juventus ganó por 2-0 el juego pasado ante Parma.

Últimos resultados de Milan en partidos

En la jornada anterior, Milan derrotó 2-0 a Venezia.

Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 1 triunfo, y 4 fueron empates. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 26 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y finalizó en un empate 0-0.

El local está en el cuarto puesto y alcanzó 6 puntos (2 PG), mientras que el visitante ha logrado 6 unidades y está en el tercer lugar en el campeonato (2 PG).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Maurizio Mariani.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Roma 6 2 2 0 0 8
2
Inter 6 2 2 0 0 4
3
Milan 6 2 2 0 0 3
4
Juventus 6 2 2 0 0 3
5
Atalanta 6 2 2 0 0 2
DataFactory
Fechas y rivales de Juventus en los próximos partidos
  • Fecha 4: vs Sassuolo: 12 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Atalanta: 20 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Milan en los próximos partidos
  • Fecha 4: vs Lazio: 13 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Lecce: 20 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
Horario Juventus y Milan, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela: 14:45 horas

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