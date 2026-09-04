Juventus se enfrenta ante la visita Milan por la fecha 3

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El juego entre Juventus y Milan se disputará el próximo domingo 6 de septiembre por la fecha 3 , a partir de las 14:45 horas en el Allianz Stadium.

Así llegan Juventus y Milan

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Juventus en partidos

Juventus ganó por 2-0 el juego pasado ante Parma.

Últimos resultados de Milan en partidos

En la jornada anterior, Milan derrotó 2-0 a Venezia.

Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 1 triunfo, y 4 fueron empates. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 26 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y finalizó en un empate 0-0.

El local está en el cuarto puesto y alcanzó 6 puntos (2 PG), mientras que el visitante ha logrado 6 unidades y está en el tercer lugar en el campeonato (2 PG).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Maurizio Mariani.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Roma 6 2 2 0 0 8 2 Inter 6 2 2 0 0 4 3 Milan 6 2 2 0 0 3 4 Juventus 6 2 2 0 0 3 5 Atalanta 6 2 2 0 0 2

Fechas y rivales de Juventus en los próximos partidos

Fecha 4: vs Sassuolo: 12 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Atalanta: 20 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Milan en los próximos partidos

Fecha 4: vs Lazio: 13 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Lecce: 20 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Horario Juventus y Milan, según país

Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas

Colombia y Perú: 13:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas

Venezuela: 14:45 horas

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