Juventud vs Cienciano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo B de la Copa Sudamericana

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Juventud recibe el próximo jueves 9 de abril a Cienciano por la fecha 1 del grupo B de la Copa Sudamericana, a partir de las 18:00 horas en el estadio Centenario.
El árbitro encargado de dirigir el partido será Bryan Loayza Salazar.
Fechas y rivales de Juventud en los próximos partidos de la Copa Sudamericana
- Grupo B - Fecha 2: vs Atlético Mineiro: 16 de abril - 19:00 (hora Argentina)
- Grupo B - Fecha 3: vs Puerto Cabello: 29 de abril - 19:00 (hora Argentina)
- Grupo B - Fecha 4: vs Atlético Mineiro: 5 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
- Grupo B - Fecha 5: vs Puerto Cabello: 21 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
- Grupo B - Fecha 6: vs Cienciano: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Cienciano en los próximos partidos de la Copa Sudamericana
- Grupo B - Fecha 2: vs Puerto Cabello: 16 de abril - 23:00 (hora Argentina)
- Grupo B - Fecha 3: vs Atlético Mineiro: 29 de abril - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo B - Fecha 4: vs Puerto Cabello: 5 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo B - Fecha 5: vs Atlético Mineiro: 21 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
- Grupo B - Fecha 6: vs Juventud: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina)
Horario Juventud y Cienciano, según país
- Argentina: 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas
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