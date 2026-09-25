Japón vs. Venezuela: La Vinotinto arranca su gira asiática en Hiroshima

El escenario internacional vuelve a encenderse este lunes 28 de septiembre con el enfrentamiento entre Japón y Venezuela en la Fecha FIFA. El duelo de preparación tendrá lugar en el estadio Edion Peace Wing Hiroshima a las 6:25 AM (hora de Venezuela).

Rendimiento reciente y estadísticas comparativas

El combinado japonés saltará al terreno de juego tras conseguir una victoria por 3-1 ante Uruguay. Con atacantes destacados como Junya Ito y Ayase Ueda, el equipo nipón mantiene un promedio ofensivo de 1.50 goles por partido y una marcada solidez defensiva al recibir solo 0.25 goles por compromiso.

Por su parte, la Selección de Venezuela inicia su gira asiática apoyándose en la efectividad goleadora de referentes como Salomón Rondón y David Alfonzo. La escuadra criolla registra una media de 1.75 goles convertidos por encuentro y un 34% de precisión en disparos al arco.

Estadísticas principales:

Promedio de goles: Japón 1.50 vs. Venezuela 1.75

Goles concedidos: Japón 0.25 vs. Venezuela 0.75

Vallas invictas: Japón 3 vs. Venezuela 2

Efectividad en portería: Japón 89% vs. Venezuela 79%

Saques de esquina a favor: Japón 14 vs. Venezuela 8

Historial directo entre Japón y Venezuela

Los registros recientes en duelos amistosos entre ambas naciones muestran una tendencia favorable para la Vinotinto, que se mantiene invicta en sus pasados cinco choques con 1 victoria y 4 empates:

19/11/2019: Japón 1-4 Venezuela

16/11/2018: Japón 1-1 Venezuela

09/09/2014: Japón 2-2 Venezuela

15/08/2012: Japón 1-1 Venezuela

02/02/2010: Japón 0-0 Venezuela

Jugada Ganadora de MeridianoBet

El gran momento colectivo de Japón y la velocidad en sus transiciones le otorgan el favoritismo como local ante una Selección de Venezuela que buscará generar peligro al contragolpe.

Pronóstico recomendado: Gana Japón (-323)

Mercado alternativo: Total Más de 2.5 (-122)

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González