Italia vs. Bélgica: Donnarumma y De Bruyne lideran la jornada 1 en Roma

El Stadio Olimpico de Roma se viste de gala para acoger la Jornada 1 de la UEFA Nations League entre Italia y Bélgica. Este choque estelar marca una etapa de renovación para ambos combinados: los Azzurri inician una nueva fase bajo la conducción de Roberto Mancini, mientras que la escuadra belga encara el debut de Mark van Bommel en el banquillo, buscando imponer condiciones en territorio italiano.

Balance directo y ausencias destacadas

El historial reciente favorece al conjunto local, que ha sumado cinco triunfos y un empate en sus últimos seis duelos frente a los belgas.

Italia: Enfrentando la baja por lesión de piezas como Federico Chiesa y Manuel Locatelli, Mancini convocó a nueve futbolistas debutantes para refrescar la plantilla. El equipo mantendrá la jerarquía de Gianluigi Donnarumma bajo los tres palos y de Alessandro Bastoni en el centro de la saga.

Bélgica: Mark van Bommel asume la dirección técnica con ausencias de peso: Thibaut Courtois acordó un cese temporal en la selección, mientras que Jérémy Doku y Amadou Onana se cayeron de la convocatoria por problemas físicos. El liderazgo ofensivo recaerá en la creación de Kevin De Bruyne.

Factores clave para el compromiso

Tendencia anotadora: La línea de más de 2.5 goles se ha superado en nueve de las diez presentaciones más recientes de Italia en la Nations League.

Poder de gol mutuo: En cinco de los pasados seis encuentros oficiales disputados por Bélgica, se cumplió la opción de Ambos Equipos Marcan.

Efectividad en ataque: La escuadra italiana ha marcado al menos un gol en 17 de sus últimos 18 compromisos oficiales.

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El potencial en ataque de ambas escuadras y los desajustes propios del inicio de un ciclo táctico abren la puerta a un partido abierto en Roma.

Pronóstico recomendado: Total de goles: Más de 2.5 (-139)

Mercado alternativo: Ambos equipos anotan: Sí (-167)

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González