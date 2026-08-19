Inglaterra - Premier League 2026-2027

Ipswich Town vs Sunderland: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Premier League

En la previa de Ipswich Town vs Sunderland, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 22 de agosto desde las 10:00 horas en el Portman Road Stadium. El árbitro designado será Farai Hallam.

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MeridianoBet
Miércoles, 19 de agosto de 2026 a las 02:05 pm
Ipswich Town vs Sunderland: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Premier League
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Sunderland debuta ante Ipswich el próximo sábado 22 de agosto, en una nueva edición de la Premier League. El choque comenzará a las 10:00 horas y será en el Portman Road Stadium.

El encargado de impartir justicia en el partido será Farai Hallam.

Fechas y rivales de Ipswich Town en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 2: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 3: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 4: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Sunderland en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 2: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 3: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 4: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar
Horario Ipswich Town y Sunderland, según país
  • Argentina: 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 10:00 horas

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