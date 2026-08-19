Ipswich Town vs Sunderland: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Premier League

Suscríbete a nuestros canales
Sunderland debuta ante Ipswich el próximo sábado 22 de agosto, en una nueva edición de la Premier League. El choque comenzará a las 10:00 horas y será en el Portman Road Stadium.
El encargado de impartir justicia en el partido será Farai Hallam.
Fechas y rivales de Ipswich Town en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 2: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 3: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 4: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Sunderland en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 2: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 3: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 4: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Brighton and Hove: Fecha y horario a confirmar
Horario Ipswich Town y Sunderland, según país
- Argentina: 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 10:00 horas
SÍGUENOS EN GOOGLE DISCOVER