Ipswich Town vs Liverpool: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Premier League

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El duelo entre Ipswich Town y Liverpool correspondiente a la fecha 3 se disputará en el Portman Road Stadium desde las 15:00 horas, el viernes 4 de septiembre.

Así llegan Ipswich Town y Liverpool

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Ipswich Town en partidos de la Premier League

Ipswich Town buscará la victoria luego de caer 2 a 5 frente a Manchester United.

Últimos resultados de Liverpool en partidos de la Premier League

En la jornada anterior, Liverpool igualó 2-2 el juego frente a Nottingham Forest..

El visitante domina el historial del campeonato: acumula 2 victorias de los últimos 2 partidos que han disputado ante el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 25 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y terminó con un marcador 4-1 a favor de Liverpool.

El dueño de casa se encuentra en el décimo segundo puesto y tiene 3 puntos (1 PG - 1 PP), mientras que la visita sumó 2 unidades y está en el décimo tercer lugar en el torneo (2 PE).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Manchester City 6 2 2 0 0 4 2 Arsenal 6 2 2 0 0 4 3 Hull City 6 2 2 0 0 3 12 Ipswich Town 3 2 1 0 1 -2 13 Liverpool 2 2 0 2 0 0

Fechas y rivales de Ipswich Town en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 4: vs Crystal Palace: 12 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Everton: 19 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Fulham: 10 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Manchester City: 17 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Nottingham Forest: 23 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Liverpool en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 4: vs Fulham: 12 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Bournemouth: 20 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Manchester City: 11 de octubre - 12:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Brentford: 17 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Brighton and Hove: 24 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Horario Ipswich Town y Liverpool, según país

Argentina: 16:00 horas

Colombia y Perú: 14:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas

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