Inter vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3

Por la fecha 3, Napoli e Inter se enfrentan el sábado 5 de septiembre desde las 12:00 horas, en el estadio Giuseppe Meazza.
Así llegan Inter y Napoli
El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.
Últimos resultados de Inter en partidos
Inter viene de ganar en su encuentro anterior a Cagliari con un marcador de 1-0.
Últimos resultados de Napoli en partidos
Napoli llega a este partido con una derrota por 1 a 2 ante Como 1907.
De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 1 triunfo y 4 encuentros empatados. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 11 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y fue un empate por 2 a 2.
El anfitrión está en el segundo puesto con 6 puntos (2 PG), mientras que la visita acumula 3 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (1 PG - 1 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Roma
|6
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|Inter
|6
|2
|2
|0
|0
|4
|3
|Milan
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|4
|Juventus
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|10
|Napoli
|3
|2
|1
|0
|1
|1
Fechas y rivales de Inter en los próximos partidos
- Fecha 4: vs Udinese: 14 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Roma: 19 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Napoli en los próximos partidos
- Fecha 4: vs Bologna: 13 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Fiorentina: 20 de septiembre - 07:30 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Frosinone: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Venezia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
Horario Inter y Napoli, según país
- Argentina: 13:00 horas
- Colombia y Perú: 11:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 12:00 horas