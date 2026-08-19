Inter vs Monza: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1

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El próximo sábado 22 de agosto comienza a rodar la pelota en , con el duelo entre Inter y Monza. El partido se jugará desde las 12:30 horas, en el estadio Giuseppe Meazza.

El historial indica un marcador con 3 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 8 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Inter se impuso por 3 a 2.

¿En qué jornada juega el clásico Inter?

El sorteo del fixture determinó que el "Derby della Madonnina" entre Inter y Milan se dispute en la jornada 10.

Livio Marinelli es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Inter en los próximos partidos

Fecha 2: vs Cagliari: 30 de agosto - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Napoli: 5 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Udinese: 14 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Roma: 19 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Monza en los próximos partidos

Fecha 2: vs Udinese: 29 de agosto - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Parma: 6 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Lecce: 13 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Sassuolo: 18 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar

Horario Inter y Monza, según país

Argentina: 13:30 horas

Colombia y Perú: 11:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas

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