Italia - Serie A 2026-2027

Inter vs Monza: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1

Monza se mide ante Inter en el estadio Giuseppe Meazza el sábado 22 de agosto a las 12:30 horas. El partido será supervisado por Livio Marinelli.

Por

MeridianoBet
Miércoles, 19 de agosto de 2026 a las 02:43 pm
Inter vs Monza: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1
Suscríbete a nuestros canales

El próximo sábado 22 de agosto comienza a rodar la pelota en , con el duelo entre Inter y Monza. El partido se jugará desde las 12:30 horas, en el estadio Giuseppe Meazza.

El historial indica un marcador con 3 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 8 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Inter se impuso por 3 a 2.

¿En qué jornada juega el clásico Inter?

El sorteo del fixture determinó que el "Derby della Madonnina" entre Inter y Milan se dispute en la jornada 10.

Livio Marinelli es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Inter en los próximos partidos
  • Fecha 2: vs Cagliari: 30 de agosto - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Napoli: 5 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Udinese: 14 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Roma: 19 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Monza en los próximos partidos
  • Fecha 2: vs Udinese: 29 de agosto - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Parma: 6 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Lecce: 13 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Sassuolo: 18 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
Horario Inter y Monza, según país
  • Argentina: 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.

Tag de notas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?