Independiente Riv. (M) vs Fluminense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 del grupo C de la Copa Libertadores

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El juego entre Independiente Riv. (M) y Fluminense se disputará el próximo miércoles 6 de mayo por la fecha 4 del grupo C de la Copa Libertadores, a partir de las 20:30 horas en el Mundialista de Mendoza.

Así llegan Independiente Riv. (M) y Fluminense

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos de la Copa Libertadores

Independiente Riv. (M) ganó por 4-1 el juego pasado ante Dep. La Guaira. El conjunto local sigue cosechando victorias en los últimos 2 encuentros. En esos partidos, ha marcado 7 goles y ha sufrido 2 en contra.

Últimos resultados de Fluminense en partidos de la Copa Libertadores

Fluminense cayó 0 a 2 ante Bolívar. En los últimos encuentros, igualó 1 vez y perdió en 1 oportunidad. Con 1 gol a favor, ha recibido 4 en contra.

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 15 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Independiente Riv. (M) lo ganó por 1 a 2.

El duelo de esta jornada enfrenta al puntero y colero del Grupo C. Indep.Mza. ha logrado sumar 9 puntos convirtiendo 7 goles, mientras que Fluminense tiene 1 unidad y 1 tanto.

Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo C - Fecha 5: vs Dep. La Guaira: 21 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 6: vs Bolívar: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Fluminense en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo C - Fecha 5: vs Bolívar: 19 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 6: vs Dep. La Guaira: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Horario Independiente Riv. (M) y Fluminense, según país

Argentina: 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

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