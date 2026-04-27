Independiente Riv. (M) vs Dep. La Guaira: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo C de la Copa Libertadores

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El próximo jueves 30 de abril, a partir de las 18:00 horas, Dep. La Guaira visita a Independiente Riv. (M) en el Mundialista de Mendoza, por el duelo correspondiente a la fecha 3 del grupo C de la Copa Libertadores.

Así llegan Independiente Riv. (M) y Dep. La Guaira

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos de la Copa Libertadores

Independiente Riv. (M) ganó su último duelo ante Fluminense por 2 a 1.

Últimos resultados de Dep. La Guaira en partidos de la Copa Libertadores

El anterior partido jugado por Dep. La Guaira acabó en empate por 1-1 ante Bolívar..

En la tabla del Grupo C, Indep. Mza. está en la cima y tiene 6 puntos con 3 goles anotados, mientras que La Guaira tiene 2 unidades con 1 tanto y no quiere alejarse de los primeros puestos (ocupa el segundo lugar).

El encargado de impartir justicia en el partido será Augusto Menéndez Laos.

Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo C - Fecha 4: vs Fluminense: 6 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 5: vs Dep. La Guaira: 21 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 6: vs Bolívar: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Dep. La Guaira en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo C - Fecha 4: vs Bolívar: 6 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 5: vs Independiente Riv. (M): 21 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo C - Fecha 6: vs Fluminense: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Horario Independiente Riv. (M) y Dep. La Guaira, según país

Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

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