Inglaterra - Premier League 2026-2027

Hull City vs Manchester United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Premier League

Todos los detalles de la previa del partido entre Hull City y Manchester United, que se jugará el sábado 22 de agosto desde las 07:30 horas en el KCOM Stadium. Dirige Darren England.

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Miércoles, 19 de agosto de 2026 a las 02:04 pm
Hull City vs Manchester United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Premier League
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Hull City y los Reds se enfrentarán el próximo sábado 22 de agosto en la primera fecha del campeonato de la Premier League, desde las 07:30 horas. El encuentro tendrá lugar en el KCOM Stadium.

De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 3 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 1 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2016 - 2017, y sellaron un empate en 0.

¿En qué jornada juega el clásico Manchester United?

En la fecha 4, Manchester United protagonizará el Derbi de Manchester junto a Manchester City.

Darren England fue designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Hull City en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 2: vs Coventry City: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 3: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 4: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Manchester United en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 2: vs Ipswich Town: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 3: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 4: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar
Horario Hull City y Manchester United, según país
  • Argentina: 08:30 horas
  • Colombia y Perú: 06:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 05:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 07:30 horas

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