Hull City vs Manchester United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Premier League

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Hull City y los Reds se enfrentarán el próximo sábado 22 de agosto en la primera fecha del campeonato de la Premier League, desde las 07:30 horas. El encuentro tendrá lugar en el KCOM Stadium.

De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 3 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 1 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2016 - 2017, y sellaron un empate en 0.

¿En qué jornada juega el clásico Manchester United?

En la fecha 4, Manchester United protagonizará el Derbi de Manchester junto a Manchester City.

Darren England fue designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Hull City en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 2: vs Coventry City: Fecha y horario a confirmar

Fecha 3: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 4: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Everton: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Manchester United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 2: vs Ipswich Town: Fecha y horario a confirmar

Fecha 3: vs Everton: Fecha y horario a confirmar

Fecha 4: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar

Horario Hull City y Manchester United, según país

Argentina: 08:30 horas

Colombia y Perú: 06:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 05:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 07:30 horas

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