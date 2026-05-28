¿Habrá Juego 7? San Antonio busca frenar a Oklahoma en un Juego 6 de infarto

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Las Finales de la Conferencia Oeste de la NBA entran en su etapa más crítica en este mes de mayo de 2026. Los Oklahoma City Thunder se encuentran a un solo triunfo de sellar su clasificación tras ponerse arriba 3-2 en la serie. Por su parte, los San Antonio Spurs regresan a Texas con la obligación absoluta de ganar ante su público para forzar un séptimo y decisivo compromiso.

San Antonio Spurs: Todo o nada en el Frost Bank Center

El quinteto de San Antonio viene de batallar en el Juego 5, un choque donde exhibió buenos pasajes ofensivos en el arranque pero terminó cediendo ante la falta de consistencia en el perímetro. Para este duelo de supervivencia, el equipo no reporta bajas en su nómina.

Poder en la pintura: Aunque Victor Wembanyama firmó una noche floja de cara al aro en el último partido al encestar solo 4 de 15 tiros de campo, se espera que el pívot francés asuma el liderazgo ofensivo en casa.

Especialista exterior: Julian Champagnie se ha consolidado como una pieza vital desde la larga distancia, viniendo de aportar 22 puntos en el choque previo.

Alineación probable: Fox, Castle, Vassell, Champagnie, Wembanyama.

Oklahoma City Thunder: A liquidar la serie a domicilio

Los vigentes campeones han mostrado un rendimiento camaleónico en la serie, combinando baches con auténticos recitales de juego colectivo. En el quinto enfrentamiento, el estratega Mark Daigneault sorprendió al incluir a McCain en el quinteto inicial, una variante que destrabó el ataque exterior de un equipo que rozó el 44% de acierto en triples.

Profundidad de juego: Más allá del desequilibrio de Shai Gilgeous-Alexander, el banquillo de Oklahoma ha sido determinante. El experimentado Alex Caruso ha liderado la segunda unidad con solvencia, superando la barrera de los 20 puntos en dos ocasiones en este cruce.

Bajas confirmadas: Williams y Mitchell no estarán disponibles para este compromiso.

Alineación probable: Gilgeous-Alexander, McCain, Dort, Holmgren, Hartenstein.

Datos Clave y Tendencias para tus apuestas

El último antecedente en Texas favoreció ampliamente a los Spurs por 103-82. Sin embargo, la tónica general de la serie apunta a una alta intensidad y un elevado volumen de posesiones. Con ambos conjuntos enfocados en desplegar sus mejores armas en ataque, se proyecta un trámite de ida y vuelta constante.

Predicción de la Redacción de MeridianoBet

San Antonio saldrá con agresividad para estirar la eliminatoria, mientras que Oklahoma buscará explotar las pérdidas de balón del rival para correr la cancha. La necesidad mutua de anotar perfila un compromiso de alta puntuación.

Mercado recomendado: Total de puntos: Más de 217.5 (Over), jugada que se cotiza en -127

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González