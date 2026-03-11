Girona vs Athletic Bilbao: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Liga

Suscríbete a nuestros canales

Girona recibe el próximo sábado 14 de marzo a Athletic Bilbao por la fecha 28 de la Liga, a partir de las 09:00 horas en el estadio Municipal de Montilivi.

Así llegan Girona y Athletic Bilbao

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Ciutat de València.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

En la jornada previa, Girona igualó 1-1 el juego ante Levante. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido, en los que le han convertido 7 goles y marcó 7 tantos en el rival.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao llega a este encuentro con una derrota ante Barcelona por 0 a 1. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 empate. Ha logrado anotar 9 goles y recibieron 6.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 2 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 23 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminaron igualando en 1.

El local está en el décimo quinto puesto con 31 puntos (7 PG - 10 PE - 10 PP), mientras que el visitante llegó a 35 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo (10 PG - 5 PE - 12 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 67 27 22 1 4 46 2 Real Madrid 63 27 20 3 4 33 3 Atlético de Madrid 54 27 16 6 5 21 10 Athletic Bilbao 35 27 10 5 12 -7 15 Girona 31 27 7 10 10 -15

Fechas y rivales de Girona en los próximos partidos de la Liga

Fecha 29: vs Osasuna: 21 de marzo - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Athletic Bilbao en los próximos partidos de la Liga

Fecha 29: vs Betis: 22 de marzo - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Horario Girona y Athletic Bilbao, según país

Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas

Colombia y Perú: 08:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas

Venezuela: 09:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.