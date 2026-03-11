España - LALIGA 2025 - 2026

Girona vs Athletic Bilbao: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la Liga

Todo lo que tienes que saber en la previa de Girona vs Athletic Bilbao. El duelo, a disputarse en el estadio Municipal de Montilivi el sábado 14 de marzo, comenzará a las 09:00 horas.

Por

MeridianoBet
Miércoles, 11 de marzo de 2026 a las 11:23 am
Girona recibe el próximo sábado 14 de marzo a Athletic Bilbao por la fecha 28 de la Liga, a partir de las 09:00 horas en el estadio Municipal de Montilivi.

Así llegan Girona y Athletic Bilbao

Los equipos llegan al encuentro con la necesidad de ganar. La visita sufrió una caída en la fecha pasada, mientras que el local viene de empatar en el estadio Ciutat de València.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

En la jornada previa, Girona igualó 1-1 el juego ante Levante. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido, en los que le han convertido 7 goles y marcó 7 tantos en el rival.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao llega a este encuentro con una derrota ante Barcelona por 0 a 1. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 empate. Ha logrado anotar 9 goles y recibieron 6.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 2 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 23 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminaron igualando en 1.

El local está en el décimo quinto puesto con 31 puntos (7 PG - 10 PE - 10 PP), mientras que el visitante llegó a 35 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo (10 PG - 5 PE - 12 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
Barcelona6727221446
2
Real Madrid6327203433
3
Atlético de Madrid5427166521
10
Athletic Bilbao352710512-7
15
Girona312771010-15
DataFactory

Fechas y rivales de Girona en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 29: vs Osasuna: 21 de marzo - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Athletic Bilbao en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 29: vs Betis: 22 de marzo - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
Horario Girona y Athletic Bilbao, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

