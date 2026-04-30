Getafe y Rayo Vallecano se miden por la fecha 34

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El cotejo entre Getafe y Rayo Vallecano, por la fecha 34 de la Liga, se jugará el próximo domingo 3 de mayo, a partir de las 10:15 horas, en el estadio Coliseum Alfonso Pérez.

Así llegan Getafe y Rayo Vallecano

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe logró un triunfo por 1-0 ante Real Sociedad. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 1 compromiso y ganó 3, en los que acumuló 4 goles en contra frente a 5 a favor.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

Rayo Vallecano llega con ventaja tras derrotar a Espanyol con un marcador 1 a 0. La visita ha sido vencida 2 veces y ha ganado 2 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 5 goles y le han convertido 7.

Con 2 victorias y 3 empates en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 2 de enero, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

El local está en el séptimo puesto y alcanzó 44 puntos (13 PG - 5 PE - 15 PP), mientras que el visitante ha logrado 39 unidades y está en el décimo primer lugar en el campeonato (9 PG - 12 PE - 12 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 85 33 28 1 4 57 2 Real Madrid 74 33 23 5 5 37 3 Villarreal 65 33 20 5 8 21 7 Getafe 44 33 13 5 15 -6 11 Rayo Vallecano 39 33 9 12 12 -8

Fechas y rivales de Getafe en los próximos partidos de la Liga

Fecha 35: vs Real Oviedo: 10 de mayo - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 36: vs Mallorca: 13 de mayo - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 37: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Rayo Vallecano en los próximos partidos de la Liga

Fecha 35: vs Girona: 11 de mayo - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 36: vs Valencia: 14 de mayo - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 37: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Horario Getafe y Rayo Vallecano, según país

Argentina: 11:15 horas

Colombia y Perú: 09:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:15 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 10:15 horas

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