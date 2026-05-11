España - LALIGA 2025 - 2026

Getafe vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 36 de la Liga

En la previa de Getafe vs Mallorca, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este miércoles 13 de mayo desde las 15:30 horas en el estadio Coliseum Alfonso Pérez.

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Domingo, 10 de mayo de 2026 a las 10:05 pm
Getafe vs Mallorca: previa, horario y cómo llegan para la fecha 36 de la Liga
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El próximo miércoles 13 de mayo, a partir de las 15:30 horas, Mallorca visita a Getafe en el estadio Coliseum Alfonso Pérez, por el duelo correspondiente a la fecha 36 de la Liga.

Así llegan Getafe y Mallorca

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Getafe en partidos de la Liga

Getafe viene de empatar ante Real Oviedo por -. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria y 3 derrotas, con 5 goles marcados y 1 en el arco rival.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

El anterior partido jugado por Mallorca acabó en empate por 1-1 ante Villarreal. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Convirtió 7 goles a sus rivales y le han encajado 4 tantos.

 

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 3 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 9 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Mallorca se quedó con la victoria por 1 a 0.

El anfitrión está en el octavo puesto con 44 puntos (13 PG - 5 PE - 16 PP), mientras que la visita acumula 39 unidades y se ubica en décimo cuarto lugar en el campeonato (10 PG - 9 PE - 16 PP).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Barcelona 88 34 29 1 4 58
2
Real Madrid 77 34 24 5 5 39
3
Villarreal 69 35 21 6 8 25
8
Getafe 44 34 13 5 16 -8
14
Mallorca 39 35 10 9 16 -9
DataFactory

 

Fechas y rivales de Getafe en los próximos partidos de la Liga

 

  • Fecha 36: vs Mallorca: 13 de mayo - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 37: vs Elche: 17 de mayo - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 38: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Mallorca en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 37: vs Levante: 17 de mayo - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 38: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
Horario Getafe y Mallorca, según país
  • Argentina: 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas

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