Getafe vs Málaga: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de La Liga

Getafe enfrentará a Málaga, en el marco de la fecha 7 de La Liga, el próximo domingo 20 de septiembre a partir de las 08:00 horas, en el estadio Coliseum Alfonso Pérez.

Así llegan Getafe y Málaga

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Getafe en partidos de La Liga

Getafe sacó un empate por en su visita a Betis. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Ha recibido 3 goles en su arco y ha marcado 3 tantos en el rival.

Últimos resultados de Málaga en partidos de La Liga

Málaga obtuvo un punto gracias a un empate en frente a Villarreal. De los últimos partidos que jugó, ha perdido 1 y ha empatado 3, con 2 goles a sus rivales y han vencido su valla 6 veces.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 3 veces ganó el local y 2 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 19 de mayo, en el torneo España - LaLiga Santander 2017-2018, y el marcador favoreció a Getafe con un marcador de 0-1.

El local se ubica en el décimo quinto puesto con 5 puntos (1 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante tiene 3 unidades y se coloca en décimo octavo lugar de la tabla (3 PE - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 18 6 6 0 0 22 2 Real Madrid 15 6 5 0 1 11 3 Atlético de Madrid 13 6 4 1 1 8 15 Getafe 5 5 1 2 2 -3 18 Málaga 3 5 0 3 2 -6

Fechas y rivales de Getafe en los próximos partidos de La Liga

Fecha 7: vs Málaga: 20 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Barcelona: 10 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Málaga en los próximos partidos de La Liga

Fecha 7: vs Getafe: 20 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Espanyol: 9 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Horario Getafe y Málaga, según país

Argentina y Chile (Santiago): 09:00 horas

Colombia y Perú: 07:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 06:00 horas

Venezuela: 08:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.