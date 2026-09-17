Getafe vs Málaga: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 de La Liga

Getafe enfrentará a Málaga, en el marco de la fecha 7 de La Liga, el próximo domingo 20 de septiembre a partir de las 08:00 horas, en el estadio Coliseum Alfonso Pérez.
Así llegan Getafe y Málaga
Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.
Últimos resultados de Getafe en partidos de La Liga
Getafe sacó un empate por en su visita a Betis. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Ha recibido 3 goles en su arco y ha marcado 3 tantos en el rival.
Últimos resultados de Málaga en partidos de La Liga
Málaga obtuvo un punto gracias a un empate en frente a Villarreal. De los últimos partidos que jugó, ha perdido 1 y ha empatado 3, con 2 goles a sus rivales y han vencido su valla 6 veces.
En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 3 veces ganó el local y 2 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 19 de mayo, en el torneo España - LaLiga Santander 2017-2018, y el marcador favoreció a Getafe con un marcador de 0-1.
El local se ubica en el décimo quinto puesto con 5 puntos (1 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante tiene 3 unidades y se coloca en décimo octavo lugar de la tabla (3 PE - 2 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|18
|6
|6
|0
|0
|22
|2
|Real Madrid
|15
|6
|5
|0
|1
|11
|3
|Atlético de Madrid
|13
|6
|4
|1
|1
|8
|15
|Getafe
|5
|5
|1
|2
|2
|-3
|18
|Málaga
|3
|5
|0
|3
|2
|-6
Fechas y rivales de Getafe en los próximos partidos de La Liga
- Fecha 7: vs Málaga: 20 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Barcelona: 10 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Málaga en los próximos partidos de La Liga
- Fecha 7: vs Getafe: 20 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Espanyol: 9 de octubre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 10: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 11: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
Horario Getafe y Málaga, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 09:00 horas
- Colombia y Perú: 07:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 06:00 horas
- Venezuela: 08:00 horas