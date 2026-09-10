Getafe vs Deportivo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de La Liga

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El juego entre Getafe y Deportivo se disputará el próximo domingo 13 de septiembre por la fecha 5 de La Liga, a partir de las 12:30 horas en el estadio Coliseum Alfonso Pérez.

Así llegan Getafe y Deportivo

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Getafe en partidos de La Liga

En la fecha anterior, Getafe se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Celta. Con 1 triunfo y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 2 goles marcados y con 5 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Deportivo en partidos de La Liga

En la jornada anterior, Deportivo derrotó 3-2 a Villarreal. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo y 2 empates. En esos duelos, pudo celebrar 8 goles y le marcaron 5 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 28 de febrero, en el torneo España - LaLiga Santander 2017-2018, y Getafe lo ganó por 3 a 0.

El local está en el décimo quinto puesto y alcanzó 4 puntos (1 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que el visitante ha logrado 8 unidades y está en el quinto lugar en el campeonato (2 PG - 2 PE).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 12 4 4 0 0 15 2 Alavés 10 4 3 1 0 7 3 Real Madrid 9 4 3 0 1 7 5 Deportivo 8 4 2 2 0 3 15 Getafe 4 4 1 1 2 -3

Fechas y rivales de Getafe en los próximos partidos de La Liga

Fecha 6: vs Betis: 17 de septiembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Málaga: 20 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Deportivo en los próximos partidos de La Liga

Fecha 6: vs Sevilla: 16 de septiembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Betis: 20 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Horario Getafe y Deportivo, según país

Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas

Colombia y Perú: 11:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas

Venezuela: 12:30 horas

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