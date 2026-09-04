Getafe vs Celta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de La Liga

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Getafe enfrentará a Celta, en el marco de la fecha 4 de La Liga, el próximo lunes 7 de septiembre a partir de las 13:00 horas, en el estadio Coliseum Alfonso Pérez.

Así llegan Getafe y Celta

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Getafe en partidos de La Liga

Getafe sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Osasuna. En los duelos previos, lleva ganado 1 juego y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 4 goles y ha marcado 1 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Celta en partidos de La Liga

Celta obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a Real Sociedad. De los últimos partidos que jugó, ha perdido 2 y ha empatado 1, con 1 gol a sus rivales y han vencido su valla 4 veces.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 1 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y el partido finalizó con un empate a 0.

El local se ubica en el décimo cuarto puesto con 3 puntos (1 PG - 2 PP), mientras que el visitante tiene 2 unidades y se coloca en décimo sexto lugar de la tabla (2 PE - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 9 3 3 0 0 10 2 Real Madrid 9 3 3 0 0 8 3 Atlético de Madrid 7 3 2 1 0 4 14 Getafe 3 3 1 0 2 -3 16 Celta 2 4 0 2 2 -3

Fechas y rivales de Getafe en los próximos partidos de La Liga

Fecha 5: vs Deportivo: 13 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Betis: 17 de septiembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Málaga: 20 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Celta en los próximos partidos de La Liga

Fecha 5: vs Málaga: 13 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Racing Santander: 19 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Horario Getafe y Celta, según país

Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela: 13:00 horas

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