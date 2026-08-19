Italia - Serie A 2026-2027

Genoa vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1

Toda la previa del duelo entre Genoa y Napoli. El partido se jugará en el estadio Luigi Ferraris el sábado 22 de agosto a las 14:45 horas. Será arbitrado por Marco Di Bello.

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MeridianoBet
Miércoles, 19 de agosto de 2026 a las 02:50 pm
Genoa vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1
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Genoa y Napoli se enfrentarán el próximo sábado 22 de agosto en la primera fecha del campeonato , desde las 14:45 horas. El encuentro tendrá lugar en el estadio Luigi Ferraris.

Los últimos 5 encuentros entre ambos equipos terminaron con 3 victorias para el local y un total de 2 encuentros empatados. El último juego entre ambos en este torneo fue el 7 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminó con un marcador 2-3 a favor de Napoli.

¿En qué jornada juega el clásico Napoli?

Napoli y Roma chocarán en el "Derby Del Sole" durante la jornada 8.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Marco Di Bello.

Fechas y rivales de Genoa en los próximos partidos
  • Fecha 2: vs Lazio: 30 de agosto - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Como 1907: 4 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Frosinone: 12 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Parma: 20 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Napoli en los próximos partidos
  • Fecha 2: vs Como 1907: 30 de agosto - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Inter: 5 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Bologna: 13 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Fiorentina: 20 de septiembre - 07:30 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Frosinone: Fecha y horario a confirmar
Horario Genoa y Napoli, según país
  • Argentina: 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas

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