Genoa vs Frosinone: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4

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Genoa recibe el próximo sábado 12 de septiembre a Frosinone por la fecha 4 , a partir de las 09:00 horas en el estadio Luigi Ferraris.

Así llegan Genoa y Frosinone

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Genoa en partidos

Genoa cayó 1 a 4 ante Como 1907 en el Luigi Ferraris. Con una racha negativa, llega con 2 partidos sin ganar y con 7 goles en su propia valla. Durante esos cotejos, registró tan solo 1 a favor.

Últimos resultados de Frosinone en partidos

Frosinone llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-2 a Venezia. Ha ganado 1 de sus últimos partidos y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 6 goles y le han anotado 3 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 30 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2023-2024, y terminaron igualando en 1.

El local está en el décimo noveno puesto y aún no sumó puntos (3 PP), mientras que el visitante llegó a 6 unidades y se coloca en el séptimo lugar en el torneo (2 PG - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Roma 9 3 3 0 0 9 2 Inter 9 3 3 0 0 5 3 Lazio 9 3 3 0 0 3 7 Frosinone 6 3 2 0 1 3 19 Genoa 0 3 0 0 3 -6

Fechas y rivales de Genoa en los próximos partidos

Fecha 5: vs Parma: 20 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Fiorentina: 10 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Roma: 17 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Venezia: 25 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Juventus: 28 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Frosinone en los próximos partidos

Fecha 5: vs Como 1907: 20 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Napoli: 10 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Sassuolo: 16 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Atalanta: 25 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Lecce: 29 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Horario Genoa y Frosinone, según país

Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas

Colombia y Perú: 08:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas

Venezuela: 09:00 horas

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