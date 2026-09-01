Genoa vs Como 1907: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3

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A partir de las 14:45 horas el próximo viernes 4 de septiembre, Como 1907 enfrentará a Genoa en el estadio Luigi Ferraris, por el duelo correspondiente a la fecha 3 .

Así llegan Genoa y Como 1907

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Genoa en partidos

Genoa recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Lazio.

Últimos resultados de Como 1907 en partidos

Como 1907 llega triunfante luego de ver caer a Napoli con un marcador 2-1.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 2 partidos ganados y un total de 2 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 26 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Como 1907 se impuso por 0 a 2.

El local se ubica en el décimo sexto puesto y no tiene puntos hasta ahora (2 PP), mientras que el visitante tiene 4 unidades y se coloca en octavo lugar de la tabla (1 PG - 1 PE).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Roma 6 2 2 0 0 8 2 Inter 6 2 2 0 0 4 3 Milan 6 2 2 0 0 3 8 Como 1907 4 2 1 1 0 1 16 Genoa 0 2 0 0 2 -3

Fechas y rivales de Genoa en los próximos partidos

Fecha 4: vs Frosinone: 12 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Parma: 20 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Venezia: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Como 1907 en los próximos partidos

Fecha 4: vs Parma: 13 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Frosinone: 20 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Roma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Horario Genoa y Como 1907, según país

Argentina: 15:45 horas

Colombia y Perú: 13:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas

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