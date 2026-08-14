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Ganancias seguras en La Rinconada.

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MeridianoBet
Viernes, 14 de agosto de 2026 a las 03:55 pm
Ganancias seguras en La Rinconada.
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Para este domingo 16 de agosto se espera un fin de semana de hipismo con emociones por 13 carreras. La jornada iniciará a la 1:00 p. m. con la primera competición.

La más relevante de la tarde es el LXXI Clásico “República Bolivariana de Venezuela” (Grado I). Una carrera de ejemplares nacidos y criados en Venezuela de 3 años y corresponde al tercer paso de la Triple Corona Nacional.

Para esta oportunidad competirán Jofiel (1), Big Valdi (2), Triunfante (3), Slews Gump (4), Teniente Dan (5) y Pontevecchio (6).

Desde MeridianoBet consideramos que puedes sellar tu cuadro colocando a ganar a 6-2-5.

Teniendo estas opciones ya puedes ingresar en MeridianoBet.net donde además puedes apostarle a las demás competiciones del día. Toma en cuenta que es la plataforma más confiable y la que mejor paga. Ingresa, apuesta, gana y cobra seguro.

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Valeria González

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