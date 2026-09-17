Fulham vs Manchester United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Premier League

El cotejo entre Fulham y Manchester United, por la fecha 5 de la Premier League, se jugará el próximo domingo 20 de septiembre, a partir de las 11:30 horas, en el estadio Craven Cottage.
Así llegan Fulham y Manchester United
Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 0, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.
Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League
Fulham viene de un resultado igualado, 0-0, ante Liverpool.
Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League
Manchester United viene de caer derrotado 0 a 1 ante Manchester City. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido,1 empatado y solo 1 triunfo. Marcó 7 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 7 ocasiones.
Sin triunfos en el torneo, Fulham acumula varios encuentros (2) sin sumar de a tres en su casa.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 3 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 1 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y fue Manchester United quien ganó 3 a 2.
El local está en el décimo octavo puesto y alcanzó 1 punto (1 PE - 3 PP), mientras que el visitante ha logrado 4 unidades y está en el décimo tercer lugar en el campeonato (1 PG - 1 PE - 2 PP).
Peter Bankes es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|12
|4
|4
|0
|0
|7
|2
|Manchester City
|12
|4
|4
|0
|0
|6
|3
|Leeds United
|8
|4
|2
|2
|0
|4
|13
|Manchester United
|4
|4
|1
|1
|2
|0
|18
|Fulham
|1
|4
|0
|1
|3
|-3
Fechas y rivales de Fulham en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 6: vs Ipswich Town: 10 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Hull City: 17 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Coventry City: 24 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Aston Villa: 1 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Manchester United en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 6: vs Tottenham: 10 de octubre - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 7: vs Leeds United: 18 de octubre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 8: vs Bournemouth: 25 de octubre - 11:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Chelsea: 31 de octubre - 09:30 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar
Horario Fulham y Manchester United, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:30 horas
- Colombia y Perú: 10:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas
- Venezuela: 11:30 horas