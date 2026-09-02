Fulham vs Crystal Palace: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Premier League

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El cotejo entre Fulham y Crystal Palace, por la fecha 3 de la Premier League, se jugará el próximo sábado 5 de septiembre, a partir de las 10:00 horas, en el estadio Craven Cottage.

Así llegan Fulham y Crystal Palace

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Fulham en partidos de la Premier League

Fulham quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Sunderland por un resultado de 0 a 1.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

Crystal Palace viene de caer derrotado 1 a 4 ante Manchester City.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 1 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 1 a 1.

El local está en el décimo sexto puesto y aún no tiene puntos (2 PP), mientras que el visitante no ha logrado ni una unidad y está en el décimo octavo lugar en el campeonato (2 PP).

Samuel Barrott es el elegido para dirigir el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Manchester City 6 2 2 0 0 4 2 Arsenal 6 2 2 0 0 4 3 Hull City 6 2 2 0 0 3 16 Fulham 0 2 0 0 2 -2 18 Crystal Palace 0 2 0 0 2 -5

Fechas y rivales de Fulham en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 4: vs Liverpool: 12 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Manchester United: 20 de septiembre - 12:30 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Ipswich Town: 10 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Hull City: 17 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Coventry City: 24 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Crystal Palace en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 4: vs Ipswich Town: 12 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Leeds United: 19 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Nottingham Forest: 11 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Brighton and Hove: 18 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Newcastle United: 25 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Horario Fulham y Crystal Palace, según país

Argentina: 11:00 horas

Colombia y Perú: 09:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 10:00 horas

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