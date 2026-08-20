Italia - Serie A 2026-2027

Frosinone vs Juventus: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1

Todo lo que tienes que saber en la previa de Frosinone vs Juventus. El duelo, a disputarse en el estadio Benito Stirpe el domingo 23 de agosto, comenzará a las 12:30 horas y será dirigido por Giovanni Ayroldi.

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Jueves, 20 de agosto de 2026 a las 03:43 pm
Frosinone vs Juventus: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1
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En la primera jornada , Frosinone recibe a Juventus el próximo domingo 23 de agosto. El cotejo se jugará desde las 12:30 horas en el estadio Benito Stirpe.

El historial entre ambos equipos favorece por mucho al conjunto visitante que ha logrado 5 triunfos durante los últimos cinco partidos entre sí en el campeonato. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 25 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2023-2024, y Juventus fue el ganador por 3 a 2.

¿En qué jornada juega el clásico Juventus?

El "Derby Della Mole", duelo con su máximo rival Torino, llegará para Juventus durante la jornada 18.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Giovanni Ayroldi.

Fechas y rivales de Frosinone en los próximos partidos
  • Fecha 2: vs Fiorentina: 29 de agosto - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Venezia: 6 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Genoa: 12 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Como 1907: 20 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Juventus en los próximos partidos
  • Fecha 2: vs Parma: 29 de agosto - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Milan: 6 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Sassuolo: 12 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Atalanta: 20 de septiembre - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
Horario Frosinone y Juventus, según país
  • Argentina: 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas

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