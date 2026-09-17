Frosinone vs Como 1907: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5

Frosinone recibe el próximo domingo 20 de septiembre a Como 1907 por la fecha 5 , a partir de las 09:00 horas en el estadio Benito Stirpe.

Así llegan Frosinone y Como 1907

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Frosinone en partidos

En la jornada previa, Frosinone igualó 1-1 el juego ante Genoa. Con resultados irregulares en las 3 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 1 partido perdido, en los que le han convertido 4 goles y marcó 7 tantos en el rival.

Últimos resultados de Como 1907 en partidos

Como 1907 llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-1 a Parma. Ha ganado 2 de sus últimos partidos y empatado 1. En esos cotejos, contó un total de 9 goles y le han anotado 4 en su arco.

El local está en el séptimo puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 10 unidades y se coloca en el tercer lugar en el torneo (3 PG - 1 PE).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Daniele Chiffi.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Roma 12 4 4 0 0 11 2 Inter 12 4 4 0 0 7 3 Como 1907 10 4 3 1 0 5 4 Lazio 10 4 3 1 0 3 7 Frosinone 7 4 2 1 1 3

Fechas y rivales de Frosinone en los próximos partidos

Fecha 6: vs Napoli: 10 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Sassuolo: 16 de octubre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Atalanta: 25 de octubre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Lecce: 29 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Torino: 1 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Como 1907 en los próximos partidos

Fecha 6: vs Roma: 11 de octubre - 07:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Fiorentina: 18 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Sassuolo: 24 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Torino: 27 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Venezia: 1 de noviembre - 08:30 (hora Argentina)

Horario Frosinone y Como 1907, según país

Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas

Colombia y Perú: 08:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas

Venezuela: 09:00 horas

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