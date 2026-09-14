CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Flamengo vs Independiente del Valle: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores

En la previa de Flamengo vs Independiente del Valle, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este jueves 17 de septiembre desde las 20:30 horas en el Maracanã. El árbitro designado será Andrés Matonte.

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Lunes, 14 de septiembre de 2026 a las 11:03 am
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Flamengo vs Independiente del Valle: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Libertadores

Con un triunfo a cuestas (2 a 0 ganó en la ida), Flamengo buscará definir la serie ante Ind. del Valle este jueves 17 de septiembre. El partido por la llave 2 de la Copa Libertadores comenzará a las 20:30 horas y será en el Maracanã.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 2 veces ganó el local y 1 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 10 de septiembre, en Cuartos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y Flamengo se quedó con la victoria por 0 a 2.

El encargado de impartir justicia en el partido será Andrés Matonte.

Los resultados de Flamengo en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Cusco FC 0 vs Flamengo 2 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Flamengo 4 vs Independiente Medellín 1 (16 de abril)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 1 vs Flamengo 1 (29 de abril)
  • Fase de Grupos: Independiente Medellín 0 vs Flamengo 3 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Flamengo 1 vs Estudiantes 0 (20 de mayo)
  • Fase de Grupos: Flamengo 3 vs Cusco FC 0 (26 de mayo)
  • Octavos de Final: Cruzeiro 1 vs Flamengo 1 (12 de agosto)
  • Octavos de Final: Flamengo 2 vs Cruzeiro 1 (19 de agosto)
  • Cuartos de Final: Independiente del Valle 0 vs Flamengo 2 (10 de septiembre)
Los resultados de Independiente del Valle en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Rosario Central 0 vs Independiente del Valle 0 (9 de abril)
  • Fase de Grupos: Independiente del Valle 3 vs UCV 1 (15 de abril)
  • Fase de Grupos: Libertad 2 vs Independiente del Valle 3 (28 de abril)
  • Fase de Grupos: UCV 2 vs Independiente del Valle 0 (5 de mayo)
  • Fase de Grupos: Independiente del Valle 4 vs Libertad 1 (19 de mayo)
  • Fase de Grupos: Independiente del Valle 1 vs Rosario Central 0 (27 de mayo)
  • Octavos de Final: Tolima 0 vs Independiente del Valle 1 (18 de agosto)
  • Octavos de Final: Independiente del Valle 3 vs Tolima 1 (25 de agosto)
  • Cuartos de Final: Independiente del Valle 0 vs Flamengo 2 (10 de septiembre)
Horario Flamengo e Independiente del Valle, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

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