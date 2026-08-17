Flamengo vs Cruzeiro: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

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Tras el empate en 1 en la ida, Flamengo y Cruzeiro definen este miércoles 19 de agosto su pasaje a Cuartos de Final de la Copa Libertadores. El partido comenzará a las 20:30 horas y se jugará en el Maracanã.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 12 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y el partido finalizó con un empate a 1.

Los resultados de Flamengo en partidos de la Copa Libertadores

Fase de Grupos : Cusco FC 0 vs Flamengo 2 (8 de abril)

: Cusco FC 0 vs Flamengo 2 (8 de abril) Fase de Grupos : Flamengo 4 vs Independiente Medellín 1 (16 de abril)

: Flamengo 4 vs Independiente Medellín 1 (16 de abril) Fase de Grupos : Estudiantes 1 vs Flamengo 1 (29 de abril)

: Estudiantes 1 vs Flamengo 1 (29 de abril) Fase de Grupos : Independiente Medellín 0 vs Flamengo 3 (7 de mayo)

: Independiente Medellín 0 vs Flamengo 3 (7 de mayo) Fase de Grupos : Flamengo 1 vs Estudiantes 0 (20 de mayo)

: Flamengo 1 vs Estudiantes 0 (20 de mayo) Fase de Grupos : Flamengo 3 vs Cusco FC 0 (26 de mayo)

: Flamengo 3 vs Cusco FC 0 (26 de mayo) Octavos de Final: Cruzeiro 1 vs Flamengo 1 (12 de agosto)

Los resultados de Cruzeiro en partidos de la Copa Libertadores

Fase de Grupos : Barcelona 0 vs Cruzeiro 1 (7 de abril)

: Barcelona 0 vs Cruzeiro 1 (7 de abril) Fase de Grupos : Cruzeiro 1 vs U. Católica 2 (15 de abril)

: Cruzeiro 1 vs U. Católica 2 (15 de abril) Fase de Grupos : Cruzeiro 1 vs Boca Juniors 0 (28 de abril)

: Cruzeiro 1 vs Boca Juniors 0 (28 de abril) Fase de Grupos : U. Católica 0 vs Cruzeiro 0 (6 de mayo)

: U. Católica 0 vs Cruzeiro 0 (6 de mayo) Fase de Grupos : Boca Juniors 1 vs Cruzeiro 1 (19 de mayo)

: Boca Juniors 1 vs Cruzeiro 1 (19 de mayo) Fase de Grupos : Cruzeiro 4 vs Barcelona 0 (28 de mayo)

: Cruzeiro 4 vs Barcelona 0 (28 de mayo) Octavos de Final: Cruzeiro 1 vs Flamengo 1 (12 de agosto)

Horario Flamengo y Cruzeiro, según país

Argentina: 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

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