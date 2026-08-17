CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Flamengo vs Cruzeiro: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

La previa del choque de Flamengo ante Cruzeiro, a disputarse en el Maracanã el miércoles 19 de agosto desde las 20:30 horas.

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Lunes, 17 de agosto de 2026 a las 10:14 am
Flamengo vs Cruzeiro: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores
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Tras el empate en 1 en la ida, Flamengo y Cruzeiro definen este miércoles 19 de agosto su pasaje a Cuartos de Final de la Copa Libertadores. El partido comenzará a las 20:30 horas y se jugará en el Maracanã.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 12 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y el partido finalizó con un empate a 1.

Los resultados de Flamengo en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Cusco FC 0 vs Flamengo 2 (8 de abril)
  • Fase de Grupos: Flamengo 4 vs Independiente Medellín 1 (16 de abril)
  • Fase de Grupos: Estudiantes 1 vs Flamengo 1 (29 de abril)
  • Fase de Grupos: Independiente Medellín 0 vs Flamengo 3 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: Flamengo 1 vs Estudiantes 0 (20 de mayo)
  • Fase de Grupos: Flamengo 3 vs Cusco FC 0 (26 de mayo)
  • Octavos de Final: Cruzeiro 1 vs Flamengo 1 (12 de agosto)
Los resultados de Cruzeiro en partidos de la Copa Libertadores
  • Fase de Grupos: Barcelona 0 vs Cruzeiro 1 (7 de abril)
  • Fase de Grupos: Cruzeiro 1 vs U. Católica 2 (15 de abril)
  • Fase de Grupos: Cruzeiro 1 vs Boca Juniors 0 (28 de abril)
  • Fase de Grupos: U. Católica 0 vs Cruzeiro 0 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: Boca Juniors 1 vs Cruzeiro 1 (19 de mayo)
  • Fase de Grupos: Cruzeiro 4 vs Barcelona 0 (28 de mayo)
  • Octavos de Final: Cruzeiro 1 vs Flamengo 1 (12 de agosto)
Horario Flamengo y Cruzeiro, según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

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