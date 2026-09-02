Italia - Serie A 2026-2027

Fiorentina vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3

Todo lo que tienes que saber en la previa de Fiorentina vs Torino. El duelo, a disputarse en el estadio Artemio Franchi el sábado 5 de septiembre, comenzará a las 09:00 horas.

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MeridianoBet
Miércoles, 02 de septiembre de 2026 a las 01:49 pm
Fiorentina vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3
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Fiorentina recibe el próximo sábado 5 de septiembre a Torino por la fecha 3 , a partir de las 09:00 horas en el estadio Artemio Franchi.

Así llegan Fiorentina y Torino

Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.

Últimos resultados de Fiorentina en partidos

Fiorentina cayó 0 a 3 ante Frosinone en el Artemio Franchi.

Últimos resultados de Torino en partidos

Torino llega a este encuentro con una derrota ante Sassuolo por 1 a 2.

En los últimos 5 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 1 triunfo y 4 partidos igualados ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 7 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminaron igualando en 2.

El local está en el vigésimo puesto y aún no sumó puntos (2 PP), mientras que el visitante no tiene ni una unidad y se coloca en el décimo cuarto lugar en el torneo (2 PP).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Roma 6 2 2 0 0 8
2
Inter 6 2 2 0 0 4
3
Milan 6 2 2 0 0 3
14
Torino 0 2 0 0 2 -2
20
Fiorentina 0 2 0 0 2 -7
DataFactory
Fechas y rivales de Fiorentina en los próximos partidos
  • Fecha 4: vs Venezia: 11 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Napoli: 20 de septiembre - 07:30 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Torino en los próximos partidos
  • Fecha 4: vs Roma: 13 de septiembre - 07:30 (hora Argentina)
  • Fecha 5: vs Bologna: 19 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 6: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 8: vs Monza: Fecha y horario a confirmar
Horario Fiorentina y Torino, según país
  • Argentina: 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 09:00 horas

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