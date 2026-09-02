Fiorentina vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3

Fiorentina recibe el próximo sábado 5 de septiembre a Torino por la fecha 3 , a partir de las 09:00 horas en el estadio Artemio Franchi.
Así llegan Fiorentina y Torino
Ambos equipos llegan al encuentro con la intención de recuperarse luego de perder su chance de escalar en la tabla de posiciones en la jornada anterior.
Últimos resultados de Fiorentina en partidos
Fiorentina cayó 0 a 3 ante Frosinone en el Artemio Franchi.
Últimos resultados de Torino en partidos
Torino llega a este encuentro con una derrota ante Sassuolo por 1 a 2.
En los últimos 5 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 1 triunfo y 4 partidos igualados ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 7 de febrero, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y terminaron igualando en 2.
El local está en el vigésimo puesto y aún no sumó puntos (2 PP), mientras que el visitante no tiene ni una unidad y se coloca en el décimo cuarto lugar en el torneo (2 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Roma
|6
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|Inter
|6
|2
|2
|0
|0
|4
|3
|Milan
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|14
|Torino
|0
|2
|0
|0
|2
|-2
|20
|Fiorentina
|0
|2
|0
|0
|2
|-7
Fechas y rivales de Fiorentina en los próximos partidos
- Fecha 4: vs Venezia: 11 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Napoli: 20 de septiembre - 07:30 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Torino en los próximos partidos
- Fecha 4: vs Roma: 13 de septiembre - 07:30 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Bologna: 19 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 6: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 8: vs Monza: Fecha y horario a confirmar
Horario Fiorentina y Torino, según país
- Argentina: 10:00 horas
- Colombia y Perú: 08:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 09:00 horas